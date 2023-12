Csivava és rottweiler

A magát megkerülhetetlennek beállító DK nem feltétele, hanem gátja a kormányváltásnak, hiszen hazudnak magukról, eredményeikről és képességeikről – ráadásul nem képesek beismerni a hibáikat. […] Ez az egyik legfontosabb oka annak is, hogy a DK a leg­elutasítottabb párt az ellenzéki szavazók körében: elnökük soha nem ismerte el felelősségét a magyar gazdaság csődközeli helyzetbe sodrásáért. Hazudott a választóknak, államcsőd szélére juttatta az országot, és sosem követte meg ezért a társadalmat.” Minapi kongresszusukon Gyurcsányék bűnlajstromát még az alábbiakkal is kiegészítette: „Aktív szerepet vállaltak a Jobbik feldarabolásában, elszívták a MSZP szavazóit, az LMP-t már saját KDNP-jükké tették. Budapesten pedig Karácsony Gergelyt is sarokba szorították.