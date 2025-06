Riszálás a romokon

Lélegzetelállító felismerésre jutott Karácsony Gergely. (Vagy legalábbis ő úgy képzeli.) A csődpolgármester szerint egy laza testcsellel kijátszható a gyermekvédelmi törvény meg a homoszexuális-parádét betiltó rendőrségi határozat, mégpedig úgy, ha a bulit a fővárosi önkormányzat szervezi.

Így, önkormányzati rendezvényként semmilyen hatósági engedély nem szükséges hozzá – legalábbis a biciklis manöken sajátos jogértelmezése szerint.

Tehát nagyjából azt üzeni a kedves lakosságnak: ez itt „Budapest Köztársaság”, állam az államban, itt ő a góré, itt nem érvényesek Magyarország törvényei, a rendőrség és a Kúria pedig tehet neki egy szívességet.

A párját ritkító ötlet azután pattant ki Gergelyünk elméjéből – mint a sánta Héphaisztosz Héra istennőből –, hogy a rendőrség előzőleg betiltotta Soros ügynökszervezeteinek jövő szombatra tervezett szivárványos dzsemboriját az Andrássy úton, és e tiltó határozatot tegnap a Kúria jogerősen helybenhagyta. Vagyis úgy tűnik, bukóra áll az idei riszálás. Azt viszont Gergely nem hagyhatja, ő bármi áron riszálni szeretne, ha már máshoz nem ért.

Ha a szexuális devianciák népszerűsítéséről van szó, Karácsony Gergely majdnem annyira leleményes, mint maga Odüsszeusz.

Mi mással is kellene egy főpolgármesternek foglalkoznia, mint hogy lehetővé tegye: félmeztelen, szakállas „nők” közterületen, rózsaszín bibliával a kezükben párzást imitáljanak.

A woke-liberálisok szerint a szexuális perverzió dehogy a négy fal közé való magánügy, hanem ünneplendő országos közügy, amit utcai bacchanália keretében kell mutogatni, terjeszteni. Akár kicsi gyermekeknek is – hátha eltanulják. És persze el is tanulják. Felmérések bizonyítják: azokban az országokban, ahol régóta folyik az „érzékenyítésnek” becézett átnevelés, egyre többen képzelik magukat „másnak”. A Gallup 2021-es felmérése szerint az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 5,6 százaléka vallotta magát LMBTQ-snak. Ez az arány négy évvel korábban még csupán 4,5 százalék volt. A „kútmérgezés” tehát hatásos. A cél nyilván a száz százalék – minden bizonnyal Karácsony Gergely is azért ötletel olyan lelkesen. A magyar gyermekvédelmi törvény célja viszont éppen az, hogy a legkisebb, védtelen korosztály elméjét megóvja ettől a ragálytól.

A Popular Science folyóiratban pár éve ismertetett kutatás félmillió ember génállományát elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az azonos neműekhez való szexuális vonzódás csupán 8–25 százalékban magyarázható genetikával, túlnyomórészt ugyanis társadalmi tényezők alakítják ki. A divat. Ráadásul a médiában megjelenő, kedvezően ábrázolt transzneműség rövid távon mindig a genderklinikákra jelentkezők számának emelkedésével jár. Egyeseknek jó üzlet.

A csonkolás után pedig hiába gondolja meg magát a páciens, nincs visszaút.

Ám hiába a rendőrségi tiltás, az azt megerősítő kúriai döntés meg a gyermekvédelmi törvény, Karácsony Gergely dafke megrendezné jövő szombaton a „budapesti büszkeség szabadságünnepét”. A kasszában viszont egy megveszekedett peták sincs rá, mert a haverokal együtt eltapsolta. (Tanácsadókra, rákosrendezői sittlerakóra, Mártha Imre prémiumára és hasonlóan életbe vágó dolgokra.) Így hát kéregetésbe kezdett. Dobják össze az LMBTQ-vallás hívei a rendezvényre valót! A jó öreg mikroadományok… Anno a 99 Mozgalom adományládikái is hamar megteltek egymás utáni sorszámú, kötegelt eurókkal. Karigeri tehát rutinos gyűjtögető. Éppen csak a budapesti trezort fúrta meg a sleppjével együtt. Ez nála a munkavégzés. Meg a parádészervezés. A főváros ezt a virágot szakajtotta, hát szagolhatja még pár évig.