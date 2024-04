Balos felbolydulás

Az ellenzéki pártok választási készülődését elnézve megállapítható, hogy a humor igenis politikai kategória, és a viccpárt fogalma nem szűkíthető le a kétfarkú kutyákra. Mivel Együtt nevű formáció már nem létezik, ezért mások indulnak külön. Van viszont néhány posztkommunista töredék, amelyik a DK láthatósági mellényében próbálja elvégezni az önkormányzati és az európai választások túlélőgyakorlatát, úgymint a szocialisták és a Párbeszéd. Ezek így hárman ismét straté­giai szövetséget kötöttek, mintha semmit nem értenének abból az alapvető természeti törvényből, hogy a több darabra szétvágott giliszta nem lesz hosszabb, hiába próbálják összeragasztani. A csúfos vég borítékolható, úgy járnak majd, mint az Együtt, és már soha nem indulhatnak külön. Bedarálja őket Gyurcsány, aki ezzel tesz egy tyúklépést nagy álma, az egy a tábor, egy a zászló fideszes elve mentén szerveződő egységes globalista újbaloldal felé.

Ezen a ponton fontos hangsúlyozni ismét, hogy nem parlamentet és kormányt választunk nyár elején. Gyurcsányné ugyanis azzal sokkolja sajátjait, hogy amennyiben „Orbán veszít” június kilencedikén, már másnap előre hozott választásokat fognak követelni. Ecetes hidegborogatásnak álljon itt a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye a felhevült asszonyság egészségének megóvása érdekében, miszerint a Fidesz támogatottsága nem csökkent februárhoz képest, a DK masszív tizenhárom százalékát viszont egy még nem létező párt is beérte, így már hárman lihegnek vicces kutyaként egymás nyakába a második helyen, jócskán lemaradva az elsőtől. Ilyen körülmények között talán nem ártana egy kis szerénységet magukra erőltetni, mert a konkurencia legalább úgy gyűlöli őket, mint a kormánypártiakat.

Utóbbi tény viszont nem szabad, hogy elaltasson bennünket. Láttuk legutóbb, hogy ez a bagázs a pénzért és a hatalomért bármire képes. Ha eljön az idő, mindenki ott csücsül majd Gyurcsányék kondérja körül, legfeljebb kisebb koncot remélhetnek a most renitenskedők. Egy nagy tesztként is felfoghatjuk azt, ami most kampány formájában elénk tárul. A széttöredezett, szedett-vetett bagázs egy része megpróbálja ismét az összefogósdit, egy másik része külön méretkezik, és újra előhúztak a kalapból egy jobboldalinak hazudott libernyákot, akinek az a dolga, hogy az én mindenkiben csalódtam, nem értett meg senki szövegű bódító slágerrel egybeterelje azokat a politikai hajléktalanokat, akik jól láthatóan semmit nem értenek abból, miként vezeti őket orruknál fogva a globalista háttérhatalom által pénzelt dollármédia és a vele szoros szövetségben álló globalista influenszerhad a közösségi médiában. Lássuk, mondja Feri, mire vevő az Isten adta nép Orbán-fóbiás része!

A teszt hitelességét eléggé lerontja az a körülmény, hogy megint egy semmirekellő, semmihez nem értő, felelősséget semmiért nem vállaló figura áll a mesterségesen megbonyolított történet középpontjában. Ismét el kellene hinnie a budapestieknek, hogy Karácsony Gergelyt egy röpke pillanatra is érdekli a főváros és a benne élők sorsa. Ha odafigyelt volna régi-új gazdájára, tudná, hogy Gyurcsány szerint azért fontos a főpolgármesteri pozíció megőrzése, mert ott nevelhető ki legtöbb lopott forrásból a leghatékonyabban a leendő miniszterelnök-jelöltjük. Ha Klára asszonyt benyelik a hívek, akkor ő lesz az, tehát Gerinek befellegzett még főpolgármesterként is. Ha jobbnak tűnik strómant használni, akkor Geri újra megkérdezheti majd magától, mi a fészkes fenének ment bele ebbe az egészbe, de kormányfőjelöltként nem tudja majd letagadni, mennyire semmibe veszi a budapestieket. Ne hagyjuk, hogy ezek így játszadozzanak velünk!