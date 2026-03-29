Filmszakadás

Őrült Guy Ritchie-filmet játszanak Budapesten.

Magyar Péter 2026. 03. 29. 15:04
Őrült Guy Ritchie-filmet játszanak Budapesten. Az új mozi élőben forog, a szereplők pedig valóságos „hősök”, akik az „autokrata Nemzeti Együttműködés Rendszere” ártatlan áldozatainak jelmezében kószálnak úton-útfélen, de leginkább a Tisza Párt körül. Különleges tragikomédia ez, amelyben a szereplők státusa mindig változik, legalábbis nehezen lehet már követni, hogy ki a főszereplő az éppen aktuális jelenetekben. 

Most éppen a kiugrott zsernyákért sír a nép megvezetett része és gyűjtést rendez a számára, mert az ellenzéki lakájsajtó és Magyar Péter szerint ő nem más, mint „a magyar Cattani felügyelő”, aki leleplezi „a kormány számára és a Tisza ellen dolgozó titkosszolgálatokat”. 

De felkerült a képre „Buddha” és „Gundalf”, a két ukránoknak melózó tiszás informatikus is, akik persze szintén „hősök”, mert miközben nyilvánvalóan beszervezhették őket, és erről személyesen tárgyaltak a kijevi Majdan téren kigyúrt, kopasz, borittas hangú hírszerzőkkel meg egyéb hekkerbűnözőkkel, a tiszás média szerint ők éppen csak egy „NATO által akkreditált észt tanfolyamon” vettek részt ártatlan, ifjú báránykaként. 

Szerencsétlenségünkre a jelenetekbe be-bekacsint egy másik „hős”, a kémkedő balfék firkász, egy bizonyos Panyi Szabolcs is, aki gonosz oroszokat lát a rémálmaiban maga körül, és ez sajnos akkor sem múlik el, amikor már ébren van, így a Tisza külügyminiszter-jelöltjének, Orbán Anitának lágy ölén ringva kiadja Szijjártó Péter telefonszámát külföldi titkosszolgáknak, hogy azok onnantól kezdve kényükre-kedvükre hallgathassák le hazánk külügyminiszterét. A spiclinek azonban vannak más hallucinációi is, például nagy kormánygépeket fantáziál, amint azok töménytelen mennyiségű drágakövet és pénzt szállítanak Moszkvából Budapestre, és hallja az erről szóló, furcsa hangokat is mindenfelől. 

De ha már a különös szállítmányoknál tartunk, nemrég valóban megjelent hazánkban egy igazi aranykonvoj is, amely tényleg súlyos bankókötegeket és aranyrudakat hordott a fedélzetén, gumipókokkal rögzítve az értékes rakományt. 

Ez a szajré pedig úgy érkezett Magyarországra, hogy újabb „hősök” fuvarozták, például az SZBU, vagyis a kijevi hírszerzés volt tábornoka, akit azért rúgtak ki a szervezettől, mert súlyos korrupciós ügyekbe keveredett, leginkább fegyverrel és fogolycserékkel csencselt. Az ügyben megszólalt egy volt ukrán hírszerző is, aki névtelenséget kért, mert az életével játszott, amikor kipakolt. Szerinte a szállítások rendszeresek voltak, és Zelenszkij elnök úgynevezett „feketepénzeit” hordozgatták keresztül-kasul Európán, amiből hagytak némi összeget Magyarországon is az ukrán elnök titkos választási beavatkozási céljaira. Ebből persze akár arra is következtethetnénk, hogy Magyar Péter és emberei, Orbán Anita vagy Kapitány István elég nagy sóherek lehetnek, hiszen még a saját vamzereiket sem képesek megfizetni a nyugati gáz- és olajlobbitól szerzett vagyonkájukból. 

Aztán a végére hagytuk az „Áradó Tisza Produkciós Iroda” filmjének legnagyobb „hősszerelmeseit”, Radnai Márkot és Magyar Pétert, a Tisza legfőbb vezetőit. Mert az ő szerepükben megfogalmazódik minden, ami jellemzi ezt a „nagy műalkotást”. Sorsuk a korrupciós botrányoktól (Lánchíd-ügy, Diákhitel Központ) a legkülönfélébb árulásokon át (Varga Judit és egymás lehallgatása, feljelentése) egészen az extrém drogos orgiákig terjed, ahol még a plafonról is hullik a „g…ci sok kokain”. Az ország, a magyar emberek biztonsága érdekében azonban józan gondolkodású ember nem kívánhat mást, mint hogy jöjjön el számukra a „nagy filmszakadás”. Legkésőbb április tizenkettedikén.                

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
