Terrorista szint

Megértjük Ilaria Salis olasz antifás európai parlamenti képviselőnő bizakodását azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon az általa is áhított baloldali fordulat után esély nyílhat embervadász társa, Maja T. szabadon engedésére. A három évvel ezelőtt lezajlott budapesti, életveszélyes testi sértéseket okozó, gyilkos szándékú emberverések egyik tevékeny résztvevője abban is reménykedik, hogy az ő ügyében is alapvetően változik a leányzó fekvése. Egy másik Facebook-bejegyzésében ugyanis azt fejtegeti, hogy a Magyar Péter leendő kormányfő által eltávolítani kívánt bírák távozása az ő bűnügyében is számára kedvező változást hozhat.

Ritka pillanat tehát, így rögzíteni érdemes: szerintünk is okkal és joggal helyezi képviselőtársába a reményeit Ilaria Salis, már csak amiatt is, mert miként a holló a hollónak nem vájja ki a szemét, a szélsőbaloldali politikusok is segítik hasonszőrű kollégáikat. Márpedig a Tisza szekta vezére láthatóan mindent elkövet, hogy hasonlóan szélsőséges színben tűnjenek fel a tettei, mint társnőjének, akivel már amiatt is szolidaritást vállalhat, miután egyszerre nem adta ki mentelmi jogukat a szélsőbaloldalra sodródó Európai Parlament. Salis magában azt mondhatja: haver a leendő magyar kormány. A következő miniszterelnök pedig elégedetten nyugtázhatja: van még egy külföldi támogatója, aki már azzal is letette a garast mellette, hogy önfeledten örömködött a Fidesz választási vereségén.

Tudjuk persze, hogy szükségtelen lobbiznunk Ilaria érdekében az inkvizítori ambíciókat dédelgető nagyúrnál, hisz nyitott fülekre és ajtókra találhat a kérése. A jogvégzett Magyar Pétert olyan apróságok ugyanis, mint a hatalmi ágak szétválasztása vagy a jogállamisági kritériumok nemigen zavarják a nyilatkozatai tükrében. Miért kukacoskodna a független bíróságok dolgába való beleszólás ügyében, ha éppen most szándékozik kirúgni a Kúria elnökét? Mire föl habozna európai parlamenti padtársa megsegítésén, ha olyan pitiáner bagatellségek sem okoznak neki problémát, mint a köztársasági elnök alkotmánysértő felszólítása a posztjáról történő távozásra?