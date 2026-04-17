Terrorista szint

Megértjük Ilaria Salis olasz antifás európai parlamenti képviselőnő bizakodását azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon az általa is áhított baloldali fordulat után esély nyílhat embervadász társa, Maja T. szabadon engedésére.

2026. 04. 17. 5:00
Megértjük Ilaria Salis olasz antifás európai parlamenti képviselőnő bizakodását azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon az általa is áhított baloldali fordulat után esély nyílhat embervadász társa, Maja T. szabadon engedésére. A három évvel ezelőtt lezajlott budapesti, életveszélyes testi sértéseket okozó, gyilkos szándékú emberverések egyik tevékeny résztvevője abban is reménykedik, hogy az ő ügyében is alapvetően változik a leányzó fekvése. Egy másik Facebook-bejegyzésében ugyanis azt fejtegeti, hogy a Magyar Péter leendő kormányfő által eltávolítani kívánt bírák távozása az ő bűnügyében is számára kedvező változást hozhat.

Ritka pillanat tehát, így rögzíteni érdemes: szerintünk is okkal és joggal helyezi képviselőtársába a reményeit Ilaria Salis, már csak amiatt is, mert miként a holló a hollónak nem vájja ki a szemét, a szélsőbaloldali politikusok is segítik hasonszőrű kollégáikat. Márpedig a Tisza szekta vezére láthatóan mindent elkövet, hogy hasonlóan szélsőséges színben tűnjenek fel a tettei, mint társnőjének, akivel már amiatt is szolidaritást vállalhat, miután egyszerre nem adta ki mentelmi jogukat a szélsőbaloldalra sodródó Európai Parlament. Salis magában azt mondhatja: haver a leendő magyar kormány. A következő miniszterelnök pedig elégedetten nyugtázhatja: van még egy külföldi támogatója, aki már azzal is letette a garast mellette, hogy önfeledten örömködött a Fidesz választási vereségén.

Tudjuk persze, hogy szükségtelen lobbiznunk Ilaria érdekében az inkvizítori ambíciókat dédelgető nagyúrnál, hisz nyitott fülekre és ajtókra találhat a kérése. A jogvégzett Magyar Pétert olyan apróságok ugyanis, mint a hatalmi ágak szétválasztása vagy a jogállamisági kritériumok nemigen zavarják a nyilatkozatai tükrében. Miért kukacoskodna a független bíróságok dolgába való beleszólás ügyében, ha éppen most szándékozik kirúgni a Kúria elnökét? Mire föl habozna európai parlamenti padtársa megsegítésén, ha olyan pitiáner bagatellségek sem okoznak neki problémát, mint a köztársasági elnök alkotmánysértő felszólítása a posztjáról történő távozásra?

Elvégre Salis az a szint, amelyen a Tisza vezérürüje is komfortosan érzi magát és meg akar honosítani hazánkban. Ha egyszer a választás előtti úgynevezett kormánybontó koncert undorító közszeméremsértése és penetráns, jobboldalt gyalázó trágárkodása sem inspirálta arra, hogy legalább tessék-lássék nemtetszését fejezze ki mondjuk a gyermekek, kiskorúak védelme jegyében, miért pont terrorista társnője apró kívánságaitól zárkózna el? Meg mondjuk csak ki: ugyanez a terrorista nívó az is, amikor a rasszista mellékzöngéjű mocskosfideszezést nem csupán elnézik, hanem elégedetten bátorítják. Továbbá garázda aktivista kommandókat küldtek ki a fideszes kampánygyűlések megzavarására, mint Rákosi Mátyásék hatalmi nyomulásuk idején.

Salisék a magyar emberekre vadásztak nálunk, akárcsak a Tisza Párt nacsalnyikja, aki a közjogi pozíciót betöltőkre rendelt el hajtóvadászatot. Ugyanolyan szinten van a jogérzékük is. Az ország várható miniszterelnöke ugyanis nem tudja, hogy visszamenőleges hatályú törvényalkotás nem lehetséges, s ha belefeketedik, akkor sem tudja semmilyen törvényes eszközzel leváltani Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Attól tartunk viszont, hogy egyben igazat kell adnunk a kommünszerű áldemokráciáról álmodozó elvtárs-uraságnak. A Tisza nevű fiktív párt elnökének visszatérő, tényekkel soha alá nem támasztott fordulata, hogy bajban van a hazánk. Igen. Amióta megnyerte a választást a többtonnás hazugságai révén, valóban abban van.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu