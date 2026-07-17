idezojelek
A Helyzet

Kormányzás érdekel?

Csak azt kérjük, hogy valamit tessék már felmutatni a kormányzóképességből is a műsoron kívül!

Kiss Gergely avatarja
Kiss Gergely
Cikk kép: undefined
Magyar Péterboris johnsonbydwinston churchillminiszterelnök 2026. 07. 17. 5:59
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minap jött a hír, Szijjártó Péter a BYD vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább, ezért lemondott a képviselői mandátumáról. Hűha! De nem azt mondta korábban valaki, hogy ezek az emberek nem tudnak megélni a munkaerőpiacon? A volt külgazdasági és külügyminiszternek nyilván van előnye. Kapcsolatokat teremtett, de nem magának, hanem az országnak. Így jöttek ide a világ legnagyobb vállalatai. Így lett Magyarország a Nyugat és a Kelet találkozási központja.

Nyitott ország Magyarország, de ebben rejlik a dolog buktatója is. Mert ha rosszul csináljuk, ha hagyjuk, úgy szánt be minket bármelyik hatalom, ahogy akar. Csak éppen él itt kevesebb mint tízmillió ember. Ehhez adjuk hozzá a határon túliakat is. Értük kell észnél lennie a mindenkori kormánynak, és nem csak a pillanatnyi lájkvadászatba feledkezni.

Mit csinál ilyenkor a miniszterelnök? Ő Szijjártó Péter megbízatására ezt írja, hogy „a BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással”. Megint a lájkvadászat, a kütyüvilág. Nagy lesz az ára. Magyar Péter! Kormányzás érdekel? Mert a választókat igen. Mert most lehet, hogy sokan elégedettek a semmivel, de később a semmit nem lehet majd elosztani. Kérem, olvassa el azt a könyvet!
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelektelefon

A telefon mint Magyar Péter-riasztó

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkecskemét

Áthallásos gyáravató Kecskeméten

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojeleksport

Norvég minta – mit takar a pulóver?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekchilavert

Elnézést, nem vagyunk színvakok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektisza párt

Erdélyben apad

Pilhál György avatarja

Mennyivel egyszerűbb lenne, ha a szervezők beismernék: a Tisza iránti érdeklődés hiánya miatt fújták le az idei ellen-Tusványost.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu