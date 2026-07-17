Minap jött a hír, Szijjártó Péter a BYD vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább, ezért lemondott a képviselői mandátumáról. Hűha! De nem azt mondta korábban valaki, hogy ezek az emberek nem tudnak megélni a munkaerőpiacon? A volt külgazdasági és külügyminiszternek nyilván van előnye. Kapcsolatokat teremtett, de nem magának, hanem az országnak. Így jöttek ide a világ legnagyobb vállalatai. Így lett Magyarország a Nyugat és a Kelet találkozási központja.

Nyitott ország Magyarország, de ebben rejlik a dolog buktatója is. Mert ha rosszul csináljuk, ha hagyjuk, úgy szánt be minket bármelyik hatalom, ahogy akar. Csak éppen él itt kevesebb mint tízmillió ember. Ehhez adjuk hozzá a határon túliakat is. Értük kell észnél lennie a mindenkori kormánynak, és nem csak a pillanatnyi lájkvadászatba feledkezni.

Mit csinál ilyenkor a miniszterelnök? Ő Szijjártó Péter megbízatására ezt írja, hogy „a BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással”. Megint a lájkvadászat, a kütyüvilág. Nagy lesz az ára. Magyar Péter! Kormányzás érdekel? Mert a választókat igen. Mert most lehet, hogy sokan elégedettek a semmivel, de később a semmit nem lehet majd elosztani. Kérem, olvassa el azt a könyvet!

