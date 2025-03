Rutin helyett remény: eljött az újoncok éve a Formula 1-ben

Soha nem egészséges, ha befagy a rajtrács, és az új tehetségek nem kapnak esélyt. Mégis milyen perspektíva vetül így az utánpótlás-sorozatok bajnokai elé, mi egyáltalán a győzelem tétje? Az utóbbi években az F–1-et a rutin mítosza uralta: a csapatoknál úgy vélték, ragaszkodniuk kell a tapasztalt versenyzőkhöz, mert az újoncok lassan veszik fel a ritmust, ami nemcsak a konstruktőri összetettben dollármilliókra lefordítható pontveszteséggel jár, hanem óhatatlanul jelentős baleseti kárral is. Hogy a tanulópénz túl drága lett, abban a költségplafon bevezetése, illetve az azzal járó pénzügyi egyensúlyozás mellett a tesztlehetőségek korlátozása is fontos szerepet játszott. Míg Lewis Hamilton annak idején 26 tesztnapot teljesíthetett az éles bemutatkozása előtti hónapokban, a mostani újoncok hivatalosan csak a másfél napot – a háromnapos előszezoni tesztelés felét – kapnak, mielőtt a bahreini idénynyitón bedobják őket a mélyvízbe.

Fotó: JOHN THYS / auto-prix

Igaz, a csapatok a szabályok által lehetővé tett minden lehetséges módon (filmforgatások, gumitesztelés, veterán F–1-es autók pályára küldése) igyekeznek kitolni ezt az időt, hogy minél több gyakorlási lehetőséget biztosítsanak a pilótáiknak, de a korábbi szintet így sem érhetik el. Az óvatosságuk tehát érthető volt –

Oliver Bearman szenzációs beugrása a vakbélgyulladással küzdő Carlos Sainz helyére a tavalyi Szaúd-Arábiai Nagydíjon azonban mindent megváltoztatott,

és az újoncokkal szembeni bizalmat tovább táplálták Franco Colapinto gyors sikerei (még ha az ő utolsó versenyeken elszenvedett baleseteitől árnyalódott is a kép). Megtört a jég: hirtelen szinte kapkodni kezdtek az új tehetségek iránt, bár, ahogy az alább következő portrékból kiderül, nem mindenki újonc, aki annak látszik…

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Nyomás? Milyen nyomás?! A mezőny legnagyobb reményekkel várt új tagja minden bizonnyal Andrea Kimi Antonelli, akit a Mercedes nem más, mint a Ferrarihoz távozó Hamilton helyére igazolt le, miután eldőlt, hogy Max Verstappent nem sikerül átcsábítaniuk magukhoz a Christian Horner zaklatási ügye miatt megingó Red Bulltól. A 18 éves olasz csodagyerek tehát nem kis űrt hivatott betölteni, ezért nem csoda, ha a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff kézzel-lábbal igyekszik tompítani a vele szembeni elvárásokat, hangsúlyozva, hogy nem fogunk tőle azonnal pole-okat és győzelmeket látni. „Lesznek pillanatok, amikor majd a hajunkat tépjük a hibái miatt, de biztosan lesznek fénypontok is, amikor megvillan a tehetsége” – vélte Wolff, aki 11 évesen fedezte fel az ifjú olaszt. Akárcsak a többi újonc esetében, 2025 Antonelli számára is elsősorban tanulóév lesz: az átfogó szabályreform miatt nagy lehetőségnek tartott 2026-ra kell rutint szereznie.

Fotó: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Egyébként, aki pusztán az eddigi életrajzát nézi, valószínűleg nem érti, Antonelli miért olyan nagy szám. Igen, gokarttal kétszer is Európa-bajnok lett, aztán megnyerte az F4 és a Formula Regional két-két sorozatát (az utóbbit F3-as autóknak írják ki területi jelleggel, illetve egyben a korábbi Formula Renault 2.0 utódja is), de utána a nemzetközi porondon nem voltak átütő sikerei. Ez a látszat azonban csalóka: akárcsak annak idején Kimi Räikkönen vagy Max Verstappen, ő is több kanyart levágva jutott el az F–1-ig. Az F3-at konkrétan kihagyta, így tavaly egy nagy ugrással mutatkozott be az F2-ben, ahol a vártnál döcögősebben indult a szezonja, és csak az összetett 6. helyén zárt. Menet közben azért megmutatta, hogy mire képes – a Silverstone-i esőben például körönként egy másodperccel gyorsabb volt mindenki másnál –, de amikor az Olasz Nagydíj első szabadedzésén sor került az F–1-es bemutatkozására, a már-már hisztérikus érdeklődés közepette egyetlen kör után kicsúszott, és összetörte a Mercedest. Abban az egy körben viszont 11 km/órával gyorsabban ment át a híres Ascari-sikánon, mint addig bárki az edzésen!

Életkor: 18 év

Nemzetiség: olasz

Autóversenyzéssel eltöltött évek: 3

Bajnoki címei: gokart EB (2x), ADAC F4, olasz F4, Formula Regional Európa és Közel-Kelet

2024-es eredménye: 6. az F2-ben (2 győzelem, 3 dobogó)

F–1-es tapasztalat: 2 szabadedzés



Oliver Bearman (Haas)

Szóval mikor nem újonc egy újonc? Például akkor, ha Oliver Bearmannek hívják, és tavaly már rajthoz állt három nagydíjon. Persze mindhárom beugrás volt (egy a Ferrarinál Sainz, kettő a Haasnál Kevin Magnussen helyén), de a tények azok tények. Antonellihez – akivel tavaly, az F2-ben csapattársak voltak a patinás Prema Racingnél, és egyébként barátok is – hasonlóan ránézésre a Ferrari tehetségkutató programjába tartozó Bearman CV-je sem tűnik letaglózónak. Ő ugyan nem hagyta ki az F3-at (2022-ben az összetett 3. helyén zárta), és 2023-ban, újoncként négy győzelemmel 6. lett az F2-ben, ahol tavaly is folytatta, de ahelyett, hogy előrelépett volna, akkor csak a 12. helyet sikerült megszereznie. Ez azonban nem árnyékolta be a Szaúd-Arábiai Nagydíjon nyújtott teljesítményét, ahol csak a szombat reggeli szabadedzés előtt tudta meg, hogy helyettesítenie kell Sainzot, a szélvészgyors utcai pályán mégis biztonsággal a 11. rajtkockába kvalifikálta magát, aztán a másnapi versenyen a 7. helyen végzett.

Fotó: MoneyGram Haas F1 Team

Később a Haasnál, Azerbajdzsánban és Brazíliában is remekül sikerültek a beugrásai, edzésmenőnek tartott csapattársát, a rutinos Nico Hülkenberget mindkétszer legyőzte az időmérőn. A csapat főnökét, Ayao Komatsut azonban már sokkal korábban meggyőzte: akkor, amikor a 2023-as Mexikói Nagydíj első szabadedzésén, a poros pályán tökéletesen, hiba nélkül teljesítette a rá bízott programot. Komatsu azóta rendszeresen emlegeti a pontos visszajelzéseit, és hangoztatja, hogy ezek miatt nem is kezeli őt igazi újoncként. Bearmannek két éve lesz rá, hogy meggyőzze a Ferrarit: a Scuderiánál is érdemes számolni vele, mindezt az Alpine-tól átigazoló Esteban Ocon csapattársaként.

Életkor: 19 év

Nemzetiség: brit

Autóversenyzéssel eltöltött évek: 4

Bajnoki címei: ADAC F4, olasz F4

2024-es eredménye: 12. az F2-ben (3 győzelem)

F–1-es tapasztalat: 3 nagydíj, 7 szabadedzés

Gabriel Bortoleto (Sauber)

A srác, aki szinte észrevétlen maradt az Antonelli és Bearman körüli felhajtásban, pedig Fernando Alonso szerint rá lesz a leginkább érdemes odafigyelni. Alonso állítása két szempontból sem meglepő: egyrészt ő (illetve a cége, az A14) menedzseli Bortoletót, másrészt viszont így sem lehet azt teljesen az elfogultság rovására írni. A brazilok első reménysége Felipe Massa visszavonulása óta ugyanis tavaly-tavalyelőtt sorozatban megszerezte az F3 és az F2 bajnoki címét is, ráadásul mindkettőt újoncként. Ez korábban csak Charles Leclerc-nek, George Russellnek és Oscar Piastrinak jött össze, úgyhogy Bortoleto egy exkluzív klubba máris biztosan belépett. Bortoleto karrierje eddig szinte a fordítottja Antonelliének és Bearmenének: az F3 előtt alig voltak nemzetközi sikerei, és ő nem mellesleg valódi újonc, máig ugyanis mindössze egyszer vezetett F–1-es autót, az újoncok múlt decemberi tesztjén.

Fotó: Stake F1 Team Kick Sauber

A gokartos évek után főleg a brazíliai stock car sorozatokban versenyzett (ami érthető, az édesapja ugyanis nem más, mint a Pro Series főnöke, Lincoln Oliveira Bortoleto), így az F–1 két közvetlen előszobájának a bajnoki címeit szinte a semmiből nyerte meg. És nem is akárhogy: az F2 monzai futamán például a legutolsó helyről verekedte fel magát az elsőre! A küzdőszelleme elsőrangú. A felhajtás jótét hiányából adódóan, és mert az egyelőre sereghajtó Saubernél fog bemutatkozni, Bortoleto híres sorstársaihoz képest a radar alatt, kisebb nyomás mellett veheti fel a ritmust. És nem mellesleg ideális pillanatban érkezik a csapathoz, amely jövőre, a szabályreform évében vedlik majd át az Audi gyári alakulatává a korábbi Ferrari-főnök, Mattia Binotto irányítása alatt.

Életkor: 20 év

Nemzetiség: brazil

Autóversenyzéssel eltöltött évek: 5

Bajnoki címei: F3, F2

2024-es eredménye: F2-es bajnoki cím

F–1-es tapasztalat: -



Jack Doohan (Alpine)

Ha Bortoleto abban a megnyugtató tudatban készülhet a bemutatkozására, hogy biztosan kap időt, Jack Doohanre, a legendás motorversenyző Mick fiára, épp ennek az ellentéte igaz. A szezon még el sem kezdődött, amikor csapata, az Alpine máris nyomást helyezett rá: a télen pár óra leforgása alatt két tartalékot is leigazoltak mellé, a japán Ryo Hirakawa és az argentin Franco Colapinto személyében. A feltűnően barátságtalan lépés mögött a cinikusabb megfigyelők az Alpine-nál tavaly pozícióba (és a Renault F1-es motorprogramjának beszántása miatt kereszttűzbe) került Flavio Briatore alakját vélték felsejleni, és arról suttogtak, hogy Doohan csak hat futamot fog kapni a bizonyításra. Utána, ha nem nyújt meggyőző teljesítményt, azonnal lecserélik Colapintóra, aki a Williamsnél az elbocsátott Logan Sargeant helyét elfoglalva meglepően jó teljesítményt nyújtott tavaly, és ezzel még a Red Bull érdeklődését is felkeltette, mielőtt az utolsó hétvégéken elszenvedett balesetei miatt lemondtak a szerződtetéséről. És akit Briatore állítólag eleve jobban szeretne a pilótaülésben látni, mint Doohant…

Fotó: BWT Alpine F1 Team

A szimpatikus ausztrál egy esélyt persze már kapott, hiszen a tavalyi idényzárón elfoglalhatta Ocon helyét, akit meglehetősen visszatetsző módon úgy küldtek el az együttestől, hogy sem tudott búcsúzni tőlük. Doohan egyelőre csak reménykedhet benne, hogy nem fog ugyanígy járni, de a csapat főnöke, Oliver Oakes azt ígéri, tisztességesen bánnak vele. Doohan amúgy az eddigi pályafutása során nem váltotta meg a világot, de azért szép eredményeket ért el: az F3-ban az összetett 2., az F2-ben a 3. helyéig jutott, mindkettőben a második próbálkozásra, mielőtt tavaly helyet foglalt az Alpine kispadján.

Életkor: 22 év

Nemzetiség: ausztrál

Autóversenyzéssel eltöltött évek: 8

Bajnoki címei: -

2024-es eredménye: - (az Alpine tartalékpilótája volt)

F–1-es tapasztalat: 1 nagydíj, 6 szabadedzés



Isack Hadjar (Racing Bulls)

A Red Bull hírhedten kíméletlen tehetségkutató programjának tagjaként Hadjar nem érezheti magát biztonságban, amikor elfoglalja a helyét Yuki Tsunoda mellett a Racing Bullsnál, de hát az F–1 nem is a biztonságos komfortérzetről szól. A mezőny meghatározó csapatának versenyző-utánpótlása körül tavaly meglepő zűrzavar bontakozott ki: miután Daniel Ricciardo visszatérése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és Verstappen mellett Sergio Pérez látványosan szenvedett, a Red Bull vezetői szemlátomást tanácstalanok voltak, hogyan oldják meg a helyzetet. Az a tény, hogy még az F–1-ben kívülállóként felbukkanó Colapintót is számításba vették a saját fiataljaik helyett, egyértelműen árulkodik erről.

Fotó: Visa Cash App RB Formula One Team

Végül mégis úgy döntöttek, a tavaly a Ricciardo helyére beültetett Liam Lawsont előléptetik a Red Bull Racinghez (ezzel újabb pofont adva a mellőzött Tsunodának), az ő ülését pedig Hadjarnak adják. Az ifjú francia eddig minden autóban gyors volt, viszont a jelek szerint egyelőre nem győzte meg Helmut Markót és Christian Hornert, hogy ő lesz a következő Verstappen, ezért kérdőjellel a feje felett fog versenyezni. Egyébként pedig még a hirtelen kifakadásairól híres Tsunodához képes is meglehetősen temperamentumos, ami minket ugyan szórakoztató rádióbeszélgetésekkel kecsegtet, de az eredményesség szempontjából nem feltétlenül ígér sok jót.

Életkor: 20 év

Nemzetiség: francia

Autóversenyzéssel eltöltött évek: 6

Bajnoki címei: -

2024-es eredménye: 2. az F2-ben (4 győzelem, 8 dobogó, 1 pole)

F–1-es tapasztalat: 4 szabadedzés



Liam Lawson (Red Bull Racing)

Lawson azért került a lista végére, mert még Bearmannél és Doohannél is kevésbé újonc, hiszen már elindult 11 nagydíjon, de tulajdonképpen mégis az, elvégre eddig csak beugró volt, igazolt versenyzőként egyetlen szezont sem kezdett meg. A 2025-ös lesz az első, ráadásul rögtön a Red Bull Racingnél, ahol az F–1 egyik legnehezebb állását foglalja el: Verstappen csapattársa lesz. Valójában ez a státus a magyarázat rá, hogy miért éppen őt választották. Ricciardo távozása, azaz 2018 óta ugyanis senki nem bírta cérnával a holland bődületes tempóját, mindenki összeomlott a nyomás alatt: Pierre Gasly, Alex Albon és Pérez sem volt képes felnőni hozzá.

Fotó: Oracle Red Bull Racing

Lawsontól nem is kifejezetten ezt várják, hanem inkább azt, hogy a kannibál Verstappen kíméletlen menetelésétől nem zavartatva stabilan szállítsa a konstruktőri pontokat, és úgy tűnik, ehhez elég vastag a bőre. Legalábbis tavaly egy pillanatra sem ingott meg – sem a pályán, sem az autóból kiszállva, utólag szembesülve a kritikákkal –, amikor Pérez vagy a kőkemény Alonso ellen kellett kicentizett manőverekbe bonyolódnia. A Racing Bullsnál az időmérőkön kikapott Tsunodától, tehát nem feltétlenül az egy mért körös tempója a fő erőssége, a versenyeken azonban többnyire összeszedettebbnek tűnt, és a pontszerzéshez mindenekelőtt ez kell. Ha így marad, és bírja a nyomást, a Red Bull elégedett lesz, de hogy mennyire számolnak vele hosszú távon, az kérdés.

Életkor: 23 év

Nemzetiség: új-zélandi

Autóversenyzéssel eltöltött évek: 8

Bajnoki címei: Toyota Racing Series

2024-es eredménye: - (a Racing Bulls pilótája volt)

F–1-es tapasztalat: 11 nagydíj