Az autóépítés netovábbja a nagy méretű kupé és kabrió – és a Genesis meg akarja csinálni ezeket

Négy évvel ezelőtt ismerhettük meg a Genesis X kupé-tanulmányt, három évvel ezelőtt shooting brake kombit prezentáltak, két és fél éve a kabrió bemutatásával lett teljes a sorozat. Ezek közül kettőt fejlesztettek tovább egészen sorozatgyártásra kész állapotig, persze hivatalosan még mindig tanulmány a Genesis X Gran Coupe és Genesis X Gran Convertible, de a jelek arra mutatnak, hogy csak idő kérdése, mikor indul a sorozatgyártás.

A kupé belsejében mikroperforált mediterrán olajfából készülnek a díszbetétek, amelyek hátulról megvilágítottak, gyémántmintás díszvarrást használnak a bőrkárpiton, amelyet az olívaolaj-gyártás során keletkező hulladékvízzel színeztek – ez nem csak egyedi színt, de illatot is eredményez. A kabrió fényezésével a kipréselt szőlőszemeket akarták megidézni, a bőrkárpit színével az olasz Livorno régióból származó Cabernet Sauvignon bor színét másolják. Mindkét autónál kristályok, és az azokon csillogó napfény teszi különlegessé a hangulatot.

Luc Donckerwolke, a Genesis márka vezető formatervezője a bemutatás kapcsán rendezett sajtóbeszélgetésen azt mondta, hogy pozitív jelek vannak a modellek üzleti tervével kapcsolatban. Aztán ott vannak a részletek, egyszeri figyelemfelkeltésre szánt autóknál nincs végleges tanksapka, aerodinamikailag optimalizált külső tükrök, teljesen működőképes szórakoztatóelektronikai rendszer (nem csak digitális grafika).

A Genesis G90-es luxuslimuzin alapján valósították meg a kupét és kabriót, változatlan a tengelytávolság, a nyomtáv, a túlnyúlások. A B oszlopot 30 centivel vitték hátra, alacsonyabb lett a tető, amivel kapcsolatban Luc Donckerwolke elmondta, hogy a fejtér mérete 3,8 centivel csökkent – egyszerű tanulmánynál ilyen mérettel nem számolnak. A tanulmányokban a limuzinban is használt, elektromos légsűrítővel segített 3,8 literes V6-os biturbó dolgozik, de „sorozatgyártás esetén ennek továbbfejlesztett változatát építik be”. Minden bizonnyal a benzines és elektromos modellek közötti átmenetet jelentő hibrid/plug-in hajtásról van szó. Igazából az időpont sem kérdéses, mikor jelentik be a Genesis X Gran Coupe és X Gran Convertible sorozatgyártását, 10 évvel ezelőtt, 2015. november 4-én jelentették be, hogy külön márka lesz a Genesis…