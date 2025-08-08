Kínában 3,5 millió forintos indulóáron dobták piacra az új MG4-es villanyautót

Márciusban közölték az első képeket az MG4-es második generációjáról, amellyel a hazai pályán akarnak javítani a pozícióikon. A hangsúlyozottan sportos ék alakú megjelenésről kommerszebb, lágyabb vonalvezetésre váltottak, amivel jól palástolják, hogy a méretek gyarapodtak: a hossz 4395 mm (+108), a szélesség 1842 mm (+6), a magasság 1551 mm (+35), és ehhez 2750 mm-es (+45) tengelytávolság tartozik. Az akkumulátort szerkezeti tartóelemként használják, így különösen merev lett a felépítmény, a csavarodási merevséggel kapcsolatban a 31 000 Nm/° számot közölték, amivel több luxusterepjárót is felülmúl az MG4 kompakt a gyár szerint.

Látványosabb lett a külső, a hátsó lámpákban ott van a brit zászlót idéző motívum, az első márkajelzés megvilágított. Ahogy az manapság szokásos, a 15,6 colos központi érintőképernyőre koncentrálódik a vezérlés, a fejegység újdonsága az Oppo mobiltelefon-gyártóval közösen fejlesztett szoftver, ami az eddiginél könnyebb telefoncsatlakoztatást és olyan funkciókat tesz lehetővé, mint a navigáció folytatása gyalogos üzemmódban egészen a végcélig. Kínában a beszédvezérlésben mesterséges intelligencia segít, tehát nem egyszerűen a parancs megismétlését kéri a rendszer, hanem magától próbál rájönni arra, mire is gondolt a használó. Távoli frissítésekkel lehet majd növelni az autó tudását, például így lehet majd aktiválni az éjjellátót (nem klasszikus hőkamera, hanem módosított kamerakép). A körkamera az autó alá is belát memóriafunkció jóvoltából, távirányítás segítségével lehet megoldani a szűk helyen parkolást.

Alapáron adják az üvegtetőt, ami alól nem spórolták ki az elhúzható árnyékolót, az utasteret könnyen takarítható műbőr kárpittal burkolják, a szürke mellett rózsaszínes lila és sötétkék belső hangulat is elérhető Kínában. Az MG4 utasterében egyébként 30 különféle tárolót találni, az első ülések fűthetőek és szellőztethetőek, a hátsók támlája 27°-os szögben dönthető le. A csomagtérpadló több magasságban rögzíthető, a kemény kalaptartó is használható tárolásra. A mély padló alatti fiók lehetőséget ad arra, hogy később akár hátsó hajtómotorral összkerékhajtású változatot is készítsenek.