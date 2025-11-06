Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Karácsony GergelyMagyar ÁllamkincstárszolidaritásiLatorcai Csaba

A Kúria döntése nem a szolidaritási hozzájárulás mértékéről vagy jogosságáról szól

Megszólalt az államtitkár, és elmondta, hogy mi a helyzet

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 19:04
Fotó: MTI/Lakatos Péter
– A Kúria mai döntése nem a szolidaritási hozzájárulás mértékéről szól, és nem is arról, hogy be kell-e fizetnie a fővárosnak ezt az adót – erről beszélt egy mai videóban Latorcai Csaba. A területfejlesztési minisztérium államtitkára szerint a Kúria által kihirdetett ítélet a szolidaritási hozzájárulás jogszerűségét nem vonta kétségbe.

– Sőt a Kúria külön is rögzítette, hogy a fővárosi önkormányzat is köteles hozzájárulni a költségvetéshez; és nem állapított meg a Magyar Államkincstár terhére visszafizetési kötelezettséget – tette hozzá. Latorcai jelezte, hogy az államkincstár idén más módszerrel szedi be a szolidaritási hozzájárulást, így szerinte már ez sem ütközik semmilyen szabályba.  

Emlékezetes, a Kúria döntését Karácsony Gergely ma úgy interpretálta, mintha az automatikusan azt jelentené, hogy az államkincstárnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett volna a főváros felé. 

Borítókép: Főhet Karácsony feje (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

