Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros csütörtökön a kúriai felülvizsgálatban is megnyerte azt a pert, amelyet még 2023-ban indítottak a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A korábban már jogerős másodfokú döntést a Kúria is jóváhagyta, és a főpolgármester szerint ez precedensértékű határozat a magyar önkormányzati rendszer szempontjából is. A Kúria ugyanis Karácsony szerint kimondta, hogy törvénytelenül inkasszált 28 milliárd forintot az Államkincstár a főváros folyószámlájáról. A döntés értelmében a főpolgármester szerint visszajáró közel négymilliárd forint kamat mellett a főváros kártérítési pert indít a teljes, 28 milliárdos összeg visszaszerzéséért.
Karácsony felmondta a régi mantrát: év végére leállhat Budapest
A főváros fizetésképtelenségének rémképét festette fel sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester, miután a Városházán egyeztetett a 27 ezer fővárosi dolgozót képviselő szakszervezetek vezetőivel. A főpolgármester a Kúria friss ítéletére hivatkozva a kormány „törvénytelen” elvonásairól beszélt ahelyett, hogy a városvezetés felelősségét vette volna számba, és inkább politikai támadásként igyekezett beállítani a helyzetet.
Karácsony pénzügyi összeomlással riogat
A főpolgármester mindezek dacára is azzal riogatott, hogy beavatkozás nélkül a főváros az év végére mínusz 37 milliárd forintos hitelkerettel számolhat, ami azt jelentené, hogy január elsejétől elveszíthetik a folyószámlakeretüket. Karácsony szerint ez azt jelenti, hogy mivel az iparűzési adó csak március közepén érkezik, a főváros a kritikus időszakban fizetésképtelenné válik. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ez a helyzet megbénítja a magyar gazdaság 38 százalékát megtermelő Budapestet, és szerinte hitelminősítési kockázatot jelent az egész országnak.
Karácsony a kialakult helyzetért egyedül a kormányt hibáztatta,
azzal vádolva a kabinetet, hogy „vitában áll a független magyar bíróságokkal, az Állami Számvevőszékkel, a Magyar Alkotmánybírósággal, és vitában van azzal a 27 ezer emberrel”, aki a városért dolgozik. A főpolgármester ezért felszólította a kormányt a nyáron félbeszakadt tárgyalások azonnali folytatására.
Szakszervezet: Ha nincs megállapodás, nincs munka
Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EGYKSZ) elnöke a 27 ezer dolgozó képviseletében bejelentette a szakszervezetek egységes döntését. Az érdekképviselet felszólítja a főpolgármestert és a kormány képviselőit a megbeszélések folytatására. Erre egy hét áll rendelkezésükre.
Naszályi hangsúlyozta, ha a felek nem tesznek lépéseket, fórumokat szerveznek, ahol tájékoztatják a dolgozókat: aki nem kapja meg a munkája ellenértékét, az nem köteles dolgozni, hiszen „ingyenmunka nem létezik”. Ezzel a szakszervezet lényegében a munkabeszüntetés lehetőségére hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ha ez a helyzet áll elő, azért a politikai döntéshozók, és nem a munkavállalók felelnek. Az EGYKSZ elnöke kiemelte, ha a tárgyalások nem folytatódnak, megkezdik a sztrájkbizottság szervezését és intenzív sztrájkokat foganatosítanak.
Karácsony bagatellizálja a Budapest Brand botrányát
A sajtótájékoztatón a Hír TV azon kérdésére, hogy a Budapest Brand milyen károkat okozott a fővárosnak (gyanús szerződések, prémiumok, parkolási botrány), Karácsony Gergely furcsa választ adott, összeesküvés-elméleteknek állítva be a botrányt.
Úgy vélte, a már felszámolás alatt álló cég ügyei nem befolyásolják a főváros pénzügyi helyzetét.
Karácsony szerint a kérdező egy másik bolygón él, a kérdés pedig „mértéktelenül távol áll a probléma súlyától”, és lehetetlenné teszi az értelmes beszélgetést a főváros pénzügyi helyzetéről – mintha a városvezetés saját gazdálkodása és a közpénzekkel való visszaélések gyanúja nem képezné részét a pénzügyi helyzet megítélésének.
