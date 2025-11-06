Karácsony felmondta a régi mantrát: év végére leállhat Budapest

Karácsony Gergely Fotó: Polyák Attila



Karácsony pénzügyi összeomlással riogat



A főpolgármester mindezek dacára is azzal riogatott, hogy beavatkozás nélkül a főváros az év végére mínusz 37 milliárd forintos hitelkerettel számolhat, ami azt jelentené, hogy január elsejétől elveszíthetik a folyószámlakeretüket. Karácsony szerint ez azt jelenti, hogy mivel az iparűzési adó csak március közepén érkezik, a főváros a kritikus időszakban fizetésképtelenné válik. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ez a helyzet megbénítja a magyar gazdaság 38 százalékát megtermelő Budapestet, és szerinte hitelminősítési kockázatot jelent az egész országnak.

Karácsony a kialakult helyzetért egyedül a kormányt hibáztatta,

azzal vádolva a kabinetet, hogy „vitában áll a független magyar bíróságokkal, az Állami Számvevőszékkel, a Magyar Alkotmánybírósággal, és vitában van azzal a 27 ezer emberrel”, aki a városért dolgozik. A főpolgármester ezért felszólította a kormányt a nyáron félbeszakadt tárgyalások azonnali folytatására.



Szakszervezet: Ha nincs megállapodás, nincs munka



Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EGYKSZ) elnöke a 27 ezer dolgozó képviseletében bejelentette a szakszervezetek egységes döntését. Az érdekképviselet felszólítja a főpolgármestert és a kormány képviselőit a megbeszélések folytatására. Erre egy hét áll rendelkezésükre.

Naszályi Gábor Fotó: Polyák Attila

Naszályi hangsúlyozta, ha a felek nem tesznek lépéseket, fórumokat szerveznek, ahol tájékoztatják a dolgozókat: aki nem kapja meg a munkája ellenértékét, az nem köteles dolgozni, hiszen „ingyenmunka nem létezik”. Ezzel a szakszervezet lényegében a munkabeszüntetés lehetőségére hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ha ez a helyzet áll elő, azért a politikai döntéshozók, és nem a munkavállalók felelnek. Az EGYKSZ elnöke kiemelte, ha a tárgyalások nem folytatódnak, megkezdik a sztrájkbizottság szervezését és intenzív sztrájkokat foganatosítanak.