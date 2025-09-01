Lejárt az azonnali jogvédelem, bizonytalan időszak következik a főváros életében

Lejárt a főváros azonnali jogvédelme, így szeptembertől újra inkasszálhatja a főváros számláján az állam a szolidaritási hozzájárulás következő részletét. Ez végzetes lehet a főváros számára, ugyanis a helyi iparűzési adó bevétele csak szeptember közepén érkezik meg a főváros számlájára, vagyis a fővárosi önkormányzat még hetekig érdemi pénzeszközök nélkül fog működni.

Szorul a hurok Karácsony Gergely nyakán (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ez az intézkedés ideiglenesen megóvta Budapestet a kormány által bevezetett szolidaritási adó azonnali behajtásától és a rossz gazdálkodás következményeitől. A döntő pillanatban továbbra sem látszik a kiút:

a főváros vezetése szerint a kabinet olyan mértékű terhet rótt az önkormányzatra, amely működésképtelenséghez, sőt csődhelyzethez vezethet, a tárgyalások pedig a nyár közepén megrekedtek.

A szolidaritási adó körüli huzavona hónapok óta tart. A kormány érvelése szerint a tehetősebb önkormányzatoknak – köztük Budapestnek – kötelességük nagyobb mértékben hozzájárulni a nehezebb helyzetben lévő települések finanszírozásához. A főváros ezzel szemben arra hivatkozik, hogy a központi elvonások és a rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt a túlélés határára sodródott.