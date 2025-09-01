főpolgármesteri hivatalKiss AmbrusMagyar Államkincstárjogvédelem

Lejárt az azonnali jogvédelem, bizonytalan időszak következik a főváros életében

A kormány és a főváros közötti tárgyalások befagytak, szeptembertől pedig újra inkasszálhat a főváros számlájára az állam és újra elviheti a szolidaritási hozzájárulást.

Gábor Márton
2025. 09. 01. 15:58
Fotó: Polyák Attila
Lejárt a főváros azonnali jogvédelme, így szeptembertől újra inkasszálhatja a főváros számláján az állam a szolidaritási hozzájárulás következő részletét. Ez végzetes lehet a főváros számára, ugyanis a helyi iparűzési adó bevétele csak szeptember közepén érkezik meg a főváros számlájára, vagyis a fővárosi önkormányzat még hetekig érdemi pénzeszközök nélkül fog működni. 

Szorul a hurok Karácsony Gergely nyakán (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Szorul a hurok Karácsony Gergely nyakán (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ez az intézkedés ideiglenesen megóvta Budapestet a kormány által bevezetett szolidaritási adó azonnali behajtásától és a rossz gazdálkodás következményeitől. A döntő pillanatban továbbra sem látszik a kiút: 

a főváros vezetése szerint a kabinet olyan mértékű terhet rótt az önkormányzatra, amely működésképtelenséghez, sőt csődhelyzethez vezethet, a tárgyalások pedig a nyár közepén megrekedtek. 

A szolidaritási adó körüli huzavona hónapok óta tart. A kormány érvelése szerint a tehetősebb önkormányzatoknak – köztük Budapestnek – kötelességük nagyobb mértékben hozzájárulni a nehezebb helyzetben lévő települések finanszírozásához. A főváros ezzel szemben arra hivatkozik, hogy a központi elvonások és a rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt a túlélés határára sodródott.

A most lejáró jogvédelem után a főváros akár azonnal végrehajtással nézhet szembe. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója korábban lapunknak elmondta, visszamenőleg ugyan nem vonhat le a Magyar Államkincstár szolidaritásiadó-részleteket, azonban az őszi időszakhoz tartozó levonásokat eszközölhet.

Júniusban volt az utolsó tárgyalási forduló, aminek tartalma mindenki számára ismert, hiszen a felek kommunikáltak róla. Azt követően semmilyen újabb tárgyalásra nem került sor

– mondta el lapunknak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. 

 

Folyik a vizsgálat a főváros körül

Kiemelte, ezzel párhuzamosan folyik a Navracsics Tibor miniszter által felkért átvilágítási szakértőnek a munkája, amely tudomásuk szerint a bekérés időszakában tart. 

Az utolsó információk arról szóltak, hogy július végén a kormányülésen majd tárgyalni fognak a főváros és a kormány közti megállapodásról, utána pedig lehet érdemben folytatni az egyeztetéseket. Ez nem történt meg, a tárgyalások pedig nem folytatódtak

– jelentette ki a politikus.  

Továbbra is az az álláspontunk, hogy a kormánnyal való megállapodásnak nem alternatívája az, hogy a bírói úton megpróbáljuk készíteni továbbra is az azonnali jogvédelmet. Abban az esetben, ha nincsen a kormánnyal megállapodás, akkor nyilván ez az út marad nekünk, ez az intézkedési tervünk része

– emelte ki a főigazgató, aki szerint nem biztonságos megoldás, hogy egy háromfős bírói tanács kezébe kerül a főváros közszolgáltatásai finanszírozásának biztosítása. Lapunk kérdésére válaszolva, miszerint mikor érkezik az iparűzési adó következő részlete, Kiss Ambrus elmondta, a fővárosnak nagyobb bevétele szeptember 15-én lesz az iparűzési adóból. 

Ugye, a március 15-e és a szeptember 15-e az egy úgynevezett előlegbefizetési időpont, május 31. pedig az elszámolás, a bevallás időpontja

– jelentette ki a politikus. Kiss Ambrus elmondta, a fővárosnak ügyelnie kell arra is, hogy a jogszabályoknak megfelelően a következő pénzügyi évre nem vihet át tartozásokat, vagyis a fővárosi önkormányzat folyószámlája nem lehet mínuszban az év utolsó napján. 

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

