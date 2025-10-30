Szentkirályi Alexandra fontos győzelemnek tartja a budapesti nagy cégek átvilágítását

Győztünk a tegnapi közgyűlésen a fővárosi cégek átvilágításával kapcsolatban! – kezdte beszámolóját a budapesti Fidesz-frakció elnöke.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI Balogh Zoltán)

Szentkirályi Alexandra elmondta, már egy évvel ezelőtt kezdeményezték, hogy vizsgálják át a budapesti cégeket, de sokáig nem történt semmi, Karácsony Gergelyék lapítottak. Fordulat akkor következett be, amikor egy bizottság elkezdte megvizsgálni a főváros egyik cégét, a Budapest Brandet, ahol elképesztő visszásságok derültek ki.

Milliós fizetések és jutalmak, túlárazott megbízások, luxusparkolók és emellé még rezsitámogatás is járt a baloldali vezetőknek – mintha bármelyikük is rászorulna

– jegyezte meg.

A Fővárosi Közgyűlés fideszes frakcióvezetője hozzátette: a főpolgármester végül úgy döntött, hogy előremenekül, így végre lesz esély arra, hogy több céget átvilágítsanak, és az igazság napvilágra kerüljön a budapestiek pénzével kapcsolatban. Elég ugyanis belegondolni szerinte abba, hogy ha egy kis cégben ilyen súlyos visszaélések vannak, mik folyhatnak az igazán nagy cégeknél, mint amilyen egy közlekedési vállalat vagy egy közmű.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés ülésén éles vita bontakozott ki a Budapest Brand vizsgálatának az eredményeiről, illetve a fővárosi nagy cégek átvilágításáról. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető a fővárosi gazdasági társaságok pénzügyeinek átvilágításával kapcsolatban kiemelte, komoly munkájába került a Fidesz-frakciónak, mire eljutott idáig a főváros.

A frakcióvezető szerint a fővárosi vezetés aggódik amiatt, hogy a főváros nagy cégeit is átvilágíttatná a Fidesz-frakció.

A fővárosiaknak joguk van látni, hogy miként gazdálkodik a főváros a pénzükkel. Ha a főpolgármester úrnak nincs mit takargatnia, akkor az élére állhat a vizsgálatoknak, és fél év után végre elindulhat valami

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.