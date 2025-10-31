Milliárdok nyomában: a Fidesz javaslatára átvilágítják a fővárosi cégeket

– Az egyik legfontosabb eredményünk, ami egyébként a budapestiek számára is győzelem, az a fővárosi cégek átvilágításának kérdése. Javaslatunkra most több céget világítanak át független szakértők, így kiderülhet, hová lettek az elmúlt években a budapestiek milliárdjai – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője kiemelte,

Budapest átláthatóságot érdemel, a budapestiek pedig igazságot. A frakciónk egy éve többször is felvetette, hogy vizsgálják át a budapesti cégeket, mert így egyértelműen kiderül, hol folyhat el a fővárosiak pénze, mire mennyit költ a cég, mi indokolja valójában, hogy Karácsony Gergely csődközelbe kormányozta a várost. Májusban újabb előterjesztést nyújtottunk be, mert ennek ismerete szerintünk alap lenne az új közgyűlés számára. A javaslatunkat el is fogadta akkor a testület.

A politikus szerint ugyanakkor a május óta eltelt csaknem fél év alatt nem történt semmi, a főpolgármester elodázta a döntés végrehajtását.

De amint most egy képviselőkből álló bizottság elkezdte megvizsgálni a Budapest Brand céget, elképesztő visszásságok derültek ki. Gondoljunk bele: ha egy kis cégben ilyen súlyos visszaélések vannak, mik folyhatnak az olyan, igazán nagy cégeknél, mint egy közlekedési vállalat vagy egy közműcég? Mivel az eset kapcsán a főpolgármester sarokba szorult, ezért végül úgy döntött, hogy előremenekül, így történhetett meg, hogy pozitív döntés született a mostani közgyűlésen. Most végre lesz esély arra, hogy több céget átvilágítsanak, és az igazság napvilágra kerüljön

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. Elmondta, véleménye szerint amennyiben Karácsony Gergelynek nincs mit takargatnia, akkor nincs mitől félnie.