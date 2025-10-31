Karácsony GergelycsődGulyás Gergely Kristóftiszás budapestijavaslat

Milliárdok nyomában: a Fidesz javaslatára átvilágítják a fővárosi cégeket

A Fidesz–KDNP budapesti frakciója fontos győzelemként értékeli, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatukat – mondta a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Kristóf. A kormánypárti politikus szerint az átláthatóság növelése és a pénzügyi visszásságok feltárása a budapestiek érdeke, miközben a Tisza Párt elutasította a Fidesz lakhatási válságot enyhítő javaslatait.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 14:15
Karácsony Gergely főpolgármester Fotó: Hatlaczki Balázs
Az egyik legfontosabb eredményünk, ami egyébként a budapestiek számára is győzelem, az a fővárosi cégek átvilágításának kérdése. Javaslatunkra most több céget világítanak át független szakértők, így kiderülhet, hová lettek az elmúlt években a budapestiek milliárdjai – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf. 

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője kiemelte, 

Budapest átláthatóságot érdemel, a budapestiek pedig igazságot. A frakciónk egy éve többször is felvetette, hogy vizsgálják át a budapesti cégeket, mert így egyértelműen kiderül, hol folyhat el a fővárosiak pénze, mire mennyit költ a cég, mi indokolja valójában, hogy Karácsony Gergely csődközelbe kormányozta a várost. Májusban újabb előterjesztést nyújtottunk be, mert ennek ismerete szerintünk alap lenne az új közgyűlés számára. A javaslatunkat el is fogadta akkor a testület.

A politikus szerint ugyanakkor a május óta eltelt csaknem fél év alatt nem történt semmi, a főpolgármester elodázta a döntés végrehajtását. 

De amint most egy képviselőkből álló bizottság elkezdte megvizsgálni a Budapest Brand céget, elképesztő visszásságok derültek ki. Gondoljunk bele: ha egy kis cégben ilyen súlyos visszaélések vannak, mik folyhatnak az olyan, igazán nagy cégeknél, mint egy közlekedési vállalat vagy egy közműcég? Mivel az eset kapcsán a főpolgármester sarokba szorult, ezért végül úgy döntött, hogy előremenekül, így történhetett meg, hogy pozitív döntés született a mostani közgyűlésen. Most végre lesz esély arra, hogy több céget átvilágítsanak, és az igazság napvilágra kerüljön

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. Elmondta, véleménye szerint amennyiben Karácsony Gergelynek nincs mit takargatnia, akkor nincs mitől félnie. 

Egy lépéssel távolabb a lakhatási válság megoldásától

A szerdai közgyűlésen a képviselők a kormánypárti frakció indítványára döntöttek egy, az Otthon start programmal kapcsolatos kérdésben is. 

A budapesti lakhatási válság kezelésének ügyére egy éve komoly hangsúlyt fektet a frakciónk. A mostani javaslatunkkal a fővárosiak számára kézzelfoghatóvá is válhatott volna egy kedvezményes lehetőség. De a Tisza nem szavazta meg, nyilvánvalóan nem tartotta fontosnak a fővárosiak lakhatásának segítését. Olyan programot vázoltunk fel, amely különböző társadalmi csoportoknak kínált volna megoldásokat. A többi között a rozsdaövezetek fejlesztésével új, megfizethető árú lakásokat lehetne létrehozni magántőke bevonásával

– emelte ki a képviselő. Elmondta, az előterjesztés másik része volt a budapesti hajléktalanok munkán keresztüli reintegrációja a lakhatási piacra, ezáltal kezelve a Budapestet keményen sújtó hajléktalanválságot.

A Tisza Párt nem szavazta meg azt, hogy megfizethető lakhatási opciókat nyújtsunk a budapestieknek, a Budapestért dolgozóknak, illetve a hajléktalanoknak

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. 

Nem érdekli a tiszás képviselőket a budapestiek véleménye

A közgyűlés másnapján közmeghallgatást tartott a főváros, ahol a budapestiek kérdezhettek. A tiszás képviselők nem tartották fontosnak, hogy a budapestiek szabadon feltett kérdéseire válaszoljanak, csak négyen jelentek meg ugyanis a tízből az ülésen. Ha a Fidesz-frakció nem jelenik meg maradéktalanul, gyakorlatilag meghiúsult volna az esemény

– jelentette ki a képviselő. Elmondta, a Tisza, a DK és a Kutyapárt többsége nem tette tiszteletét a budapestiek előtt. Hozzátette, a tiszások bizonyára már Brüsszelben képviselősködtek, a havi egy nap, amit hajlandóak a budapestiekre fordítani, szerdán lejárt a közgyűlésen. 

A Sziget Fesztivál kapcsán a képviselő elmondta, 

az a legfontosabb, hogy ne nézzük hülyének egymást, végképp ne a budapestieket.

Gulyás Gergely Kristóf szerint Budapestnek emblematikus, világszinten ismert eseménye a Sziget Fesztivál. 

Azt is mindannyian tudjuk – elvégre minden évben meghallgatjuk –, hogy a Sziget egy veszteséges fesztivál, ami ezek szerint évről évre sok száz millió forint mínuszt »termel« a szervezőknek, mégis megrendezik majd 30 éve… Ezt minden évben az egész ország egy jótékony mosollyal nyugtázza – a résztvevők pedig szép emlékekkel. A Sziget szervezői pedig kapnak majd a budapestiek pénzéből – a csődben lévő fővárostól – 200 millió forintot puszira, amit elkönyvelnek a következő veszteséges fesztivál kasszájába

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, Magyar Péternek azt sikerült kialkudnia Gerendai Károllyal, hogy a kormány mindannyiunk pénzéből ezt az összeget adja oda, hogy újabb könnycseppeket hullajthassunk egy mínuszos vállalkozás kasszájába, amit esetleg 2030-ig visszakaphat a közösség. 

Drága lájkok voltak ezek Magyar Péter oldalára, és a számlát Budapest fizeti

– emelte ki Gulyás Gergely Kristóf. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

