A főváros tragédiája: dokumentumfilm Karácsony Gergelyék hat évéről

Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a Tarlós István által hátrahagyott 214 milliárdos fővárosi vagyon nyomtalanul elillant. Az elmúlt hat év egyetlen komolyabb budapesti beruházását, a Lánchíd felújítását korrupciógyanú lengi körül – az adóhatóság nyomoz, milliárdos összegek tűntek el. Mindeközben működésbe lendült az úgynevezett jutalékos rendszer, vagyis az értékes fővárosi ingatlanokat testreszabott pályázatokkal csúszópénzekért játszák át egy jól behatárolható gazdasági körnek. Majdnem dobra verték a Városházát is. Megcsapolták a zöldterületek karbantartására elköltött közpénzeket, és a parkolási bizniszből is hatalmas összegek vándoroltak magánzsebekbe. A közlekedési helyzet nem javult, sokkal inkább kaotikussá vált, köszönhetően egyebek mellett a karókkal leválasztott kerékpárutaknak. Ismét komoly problémát okoz, hogy a közterületeken, illetve a tömegközlekedési járműveken hajléktalanok hada jelent meg és emellett a főváros drogpolitikája is kudarcot vallott. Az egyetlen örömteli eredménye Karácsonyék hat évének, hogy elképzelésük ellenére nem nyitottak melegbárt a Városháza épületében.

A további részletekért mindenképpen érdemes megnézni A főváros tragédiája című dokumentumfilmet. A közel egyórás filmet a Videa.hu nevű platformon tesszük közzé szombaton, ám a YouTube-on nem lesz látható, mivel a videómegosztó a jelenlegi kiszámíthatatlan gyakorlata miatt korlátozhatja, de akár le is tilthatja a csatornánkat. A filmet a közeljövőben a Hír TV is műsorára tűzi.