A Fidesz-frakció mentette meg a közmeghallgatást

„Ha a Tiszán múlt volna, tegnap a budapestiek nem tehették volna fel szabadon kérdéseiket” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, csütörtökön közmeghallgatást tartottak a Városházán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője

Fotó: Illyés Tibor / MTI

„Ahhoz, hogy ezt meg lehessen tartani, itt kell hogy legyen a képviselők többsége. Ha a Fidesz-frakció nem jelenik meg maradéktalanul, tegnap ez meghiúsul” – mutatott rá Szentkirályi Alexandra, mivel a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt többsége nem jelent meg a budapestiek előtt.

A tiszások bizonyára már Brüsszelben képviselősködtek, a havi egy nap, amit hajlandóak fordítani a budapestiekre, szerdán lejárt a közgyűlésen

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

„Kinek mi az első. Nekünk a budapestiek, nekik Brüsszel”

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szavaznak a képviselők a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)