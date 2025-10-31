A Fidesz-frakció mentette meg a közmeghallgatást

„Ha a Tiszán múlt volna, tegnap a budapestiek nem tehették volna fel szabadon kérdéseiket” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, csütörtökön közmeghallgatást tartottak a Városházán.
„Ahhoz, hogy ezt meg lehessen tartani, itt kell hogy legyen a képviselők többsége. Ha a Fidesz-frakció nem jelenik meg maradéktalanul, tegnap ez meghiúsul” – mutatott rá Szentkirályi Alexandra, mivel a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt többsége nem jelent meg a budapestiek előtt.
A tiszások bizonyára már Brüsszelben képviselősködtek, a havi egy nap, amit hajlandóak fordítani a budapestiekre, szerdán lejárt a közgyűlésen
– hangsúlyozta a frakcióvezető.
„Kinek mi az első. Nekünk a budapestiek, nekik Brüsszel”
– szögezte le Szentkirályi Alexandra.
Borítókép: Szavaznak a képviselők a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)