A Fidesz-frakció mentette meg a közmeghallgatást

Meghiúsulhatott volna a budapestiek számára kulcsfontosságú esemény – hívta fel a figyelmet a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője, rámutatva: a Tisza Párt, a DK és a Kutyapárt többsége távol maradt a fórumtól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 8:51
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
„Ha a Tiszán múlt volna, tegnap a budapestiek nem tehették volna fel szabadon kérdéseiket” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, csütörtökön közmeghallgatást tartottak a Városházán.

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésére a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője
Fotó: Illyés Tibor / MTI

„Ahhoz, hogy ezt meg lehessen tartani, itt kell hogy legyen a képviselők többsége. Ha a Fidesz-frakció nem jelenik meg maradéktalanul, tegnap ez meghiúsul” – mutatott rá Szentkirályi Alexandra, mivel a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt többsége nem jelent meg a budapestiek előtt.

A tiszások bizonyára már Brüsszelben képviselősködtek, a havi egy nap, amit hajlandóak fordítani a budapestiekre, szerdán lejárt a közgyűlésen

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

„Kinek mi az első. Nekünk a budapestiek, nekik Brüsszel”

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szavaznak a képviselők a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

