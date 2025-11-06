autós hírzöld rendszámvillanyautóelektromos autók

Még sosem kapott annyi villanyautó rendszámot itthon, mint októberben

A múlt hónapban 2935 jármű kapott zöld rendszámot, kilenccel több mint az eddigi csúcstartó márciusban. A teljes elektromos flotta darabszáma a 96 ezret közelíti.

elektromos autó Forrás: Energiaügyi Minisztérium
„Minden bizonnyal még 2025-ben munkába áll a százezredik a leginkább környezetkímélő gépkocsikból” – hívta fel a figyelmet csütörtöki bejegyzésében hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A tiszta és csendes járművekből az évtized elejéhez képest tizenkétszer többet szereltek már fel zöld hatósági jelzéssel. Számuk 2023 ősze óta a duplájára nőtt, pedig PHEV (konnektoros hibrid) autó már nem kaphat zöld rendszámot. Már szeptemberben bizonyossá vált, hogy az idei a valaha volt legerősebb év lesz a zöldautó-állomány bővítésében. Az első tíz hónapban 25,5 ezer feletti volt a gyarapodás. Az egész éves adat jó eséllyel 30 ezer darab fölött alakul majd – mutatott rá az EM.

Kiemelték, hogy a kereslet élénkítéséhez nagyban hozzájárul a népszerű vállalati e-autó program. Már több mint hétezer cégnek ítéltek meg és több mint ötezernek ki is fizettek átlagosan 4,3 millió forint támogatást. A lehetőség a 40 milliárd forintra megemelt keretösszegnek köszönhetően még mindig elérhető a gazdasági társaságok számára – erősítette meg a minisztérium.

