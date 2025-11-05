Menő versenyautót épített első elektromos típusából a Toyota

Az észak-amerikai tuningkiállításon, a SEMA-n mutatkozott be Toyota bZ Time Attack tanulmány, amelyhez az alapot az a bZ crossover adja, amelyet Európában bZ4X néven forgalmaz a Toyota. Ennek két villanymotoros, összkerékhajtású változata eredetileg 218 lóerős volt, a 2025-ös modellfrissítést követően

a csúcsteljesítmény 343 lóerőre emelkedett.

Ezt fejlesztették tovább a Toyota észak-amerikai specialistái: a két villanymotor együtt már több mint 408 lóerőt képes leadni, köszönhetően az újraírt vezérlésnek.

Fotó: Toyota

A futóművet a sportautókra szakosodott japán Tein rugóit és lengéscsillapítóit felhasználva építették át, az Alcon tárcsákat és Hawk sportbetéteket alkalmazó fékrendszert a márkakupás Toyota 86 Cup és Corolla TC versenyautókból vették át. A 19 colos BBS Unlimited felniket a Continental extrém méretű, 305/30-as sportabroncsaival szerelték – a gördülési ellenállás csökkentése ezúttal nem szerepelt a fejlesztési célok között. A tapadást komoly aerodinamikai csomag javítja – ennek fejlesztése egyébként az egyik legnagyobb kihívást jelentette a projekt során.

Fotó: Toyota

A módosítások esztétikailag is megtették a hatásukat:

a szabad magasság 150 mm-rel csökkent,

a nyomtáv viszont ugyanennyivel nőtt. Az autón elöl szplitter, oldalt széles küszöbtoldatok csökkentik a felhajtóerőt, hátul a szélvédőn keresztül átvezetett konzolokra rögzített, kétfedeles szárny és messze hátra nyúló diffúzor segít, hogy az autó az aszfalton maradjon. A kiegészítő karosszériaelemeket a Toyota 3D nyomtatásra szakosodott észak-amerikai laboratóriumába állították elő.

Fotó: Toyota

A Toyota bZ Time Attack szabályos FIA-homológ bukókeretet kapott. Az utasteret a csupasz fémig bontották vissza, az eredeti szerelvényekből egyedül a hajtáslánc irány- és programváltó panelje maradt meg, de új helyre: a csupasz műszerfal közepére szerelve. A vezető és navigátora az OMP által szállított versenyülésekben foglalhat helyet, biztonságukról hatpontos versenyövek gondoskodnak.

Fotó: Toyota

A Toyota évek óta mutat be különösen izgalmas gyári átépítéseket a SEMA kiállításon, a bZ Time Attack azonban az első elektromos modelljük itt – arról pedig a projekt során szerzett tapasztalatok gondoskodnak, hogy ne az utolsó legyen. Ami a technológiai koncepciójármű további sorsát illeti, jó esély van arra, hogy ne csak későbbi fejlesztések mozgó laboratóriumaként emlékezzen rá az utókor: bár csak futó említést tett erről a Toyota, nagyon is valószínű, hogy gyorsasági, illetve hegyi felfutó versenyeken – mindenekelőtt a legendás Pikes Peak International Hill Climb futamon – is megmutathatja képességeit a konstrukció.