autós hírpikes peaksemaToyota bZ4XToyota

Menő versenyautót épített első elektromos típusából a Toyota

A Pikes Peak hegyi felfutóra fejlesztett bZ Time Attack Concept akár egy nagyteljesítményű közúti GR-változat előfutára is lehet.

2025. 11. 05. 16:57
Toyota Forrás: Toyota
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az észak-amerikai tuningkiállításon, a SEMA-n mutatkozott be Toyota bZ Time Attack tanulmány, amelyhez az alapot az a bZ crossover adja, amelyet Európában bZ4X néven forgalmaz a Toyota. Ennek két villanymotoros, összkerékhajtású változata eredetileg 218 lóerős volt, a 2025-ös modellfrissítést követően

 a csúcsteljesítmény 343 lóerőre emelkedett.

Ezt fejlesztették tovább a Toyota észak-amerikai specialistái: a két villanymotor együtt már több mint 408 lóerőt képes leadni, köszönhetően az újraírt vezérlésnek.

Toyota
Fotó: Toyota

A futóművet a sportautókra szakosodott japán Tein rugóit és lengéscsillapítóit felhasználva építették át, az Alcon tárcsákat és Hawk sportbetéteket alkalmazó fékrendszert a márkakupás Toyota 86 Cup és Corolla TC versenyautókból vették át. A 19 colos BBS Unlimited felniket a Continental extrém méretű, 305/30-as sportabroncsaival szerelték – a gördülési ellenállás csökkentése ezúttal nem szerepelt a fejlesztési célok között. A tapadást komoly aerodinamikai csomag javítja – ennek fejlesztése egyébként az egyik legnagyobb kihívást jelentette a projekt során.

Toyota
Fotó: Toyota

A módosítások esztétikailag is megtették a hatásukat: 

a szabad magasság 150 mm-rel csökkent,

a nyomtáv viszont ugyanennyivel nőtt. Az autón elöl szplitter, oldalt széles küszöbtoldatok csökkentik a felhajtóerőt, hátul a szélvédőn keresztül átvezetett konzolokra rögzített, kétfedeles szárny és messze hátra nyúló diffúzor segít, hogy az autó az aszfalton maradjon. A kiegészítő karosszériaelemeket a Toyota 3D nyomtatásra szakosodott észak-amerikai laboratóriumába állították elő.

Toyota
Fotó: Toyota

A Toyota bZ Time Attack szabályos FIA-homológ bukókeretet kapott. Az utasteret a csupasz fémig bontották vissza, az eredeti szerelvényekből egyedül a hajtáslánc irány- és programváltó panelje maradt meg, de új helyre: a csupasz műszerfal közepére szerelve. A vezető és navigátora az OMP által szállított versenyülésekben foglalhat helyet, biztonságukról hatpontos versenyövek gondoskodnak.

Toyota
Fotó: Toyota

A Toyota évek óta mutat be különösen izgalmas gyári átépítéseket a SEMA kiállításon, a bZ Time Attack azonban az első elektromos modelljük itt – arról pedig a projekt során szerzett tapasztalatok gondoskodnak, hogy ne az utolsó legyen. Ami a technológiai koncepciójármű további sorsát illeti, jó esély van arra, hogy ne csak későbbi fejlesztések mozgó laboratóriumaként emlékezzen rá az utókor: bár csak futó említést tett erről a Toyota, nagyon is valószínű, hogy gyorsasági, illetve hegyi felfutó versenyeken – mindenekelőtt a legendás Pikes Peak International Hill Climb futamon – is megmutathatja képességeit a konstrukció. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu