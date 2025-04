Fél áron lehet drága luxusautókra licitálni, de a kockázat nem csekély

Rajtuk kívül még 110 darab, adóügybe keveredett személytől lefoglalt jármű szerepel jelenleg az adóhivatal aukciós listáján, az autókra az adatlapon szereplő becsült érték felétől (40 ezertől 3,5 millió forintig) lehet licitálni.

Senkit ne tévesszenek meg a vonzónak tűnő kikiáltási árak,

sok esetben nem karbantartott, lelakott, sérült, rozsdás, kulcsok és forgalmi nélküli autókról van szó,

persze kis szerencsével használható példányok is fennakadhatnak a rostán. Nagy kockázatot jelent, hogy a nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságokért sem a korábbi tulajdonos, sem az adóhatóság nem vállal felelősséget és jótállást sem.

A licitajánlatokat minden terméknél csak az „Árverés kezdete” és az „Árverés befejezése' intervallumban lehet megtenni, ami jellemzően 72 órát tesz ki, de az adatlapokat és a fényképeket már egy hónappal a licit előtt felteszik a honlapra. Aukciós időszakban egy link jelenik meg az adott vagyontárgy mellett, amelyre kattintva az ajánlattételi oldalra juthat az ember. A NAV online árverésein

csak ügyfélkapu-regisztrációval lehet licitálni.

Természetesen a kiszemelt autókat ajánlott személyesen is megnézni a vásárlás előtt, amit viszont megnehezít, hogy a licitre bocsátott járművek nem egy helyen, hanem az ország különféle pontjain lévő NAV-kirendeltségeken várják új gazdáikat.

Fotó: NAV

Jelenleg a legolcsóbb, árverésre bocsátott autó egy 1996-os Chrysler Voyager 2.5 TD egyterű, amely állítólag a saját lábán gurult be annak idején a NAV-telepre, de szinte nincs olyan alkatrésze, ami ne szorulna felújításra vagy cserére.

Fotó: NAV

A spektrum másik végén két tíz év körüli Tesla Model S és egy 2012-es BMW 640d kupé található. Mindhárom luxusautó jelenleg 7 millió forintot ér a NAV szerint, viszont kis szerencsével akár 3,5 millió forintért is hozzájuk lehet jutni.

Fotó: NAV

Talán a Hamann-tuningos BMW a legizgalmasabb közülük, amely 20 colos felniken gördül, négy kipufogója és hat hengere van, a dízelmotorja takarékos, de több mint 300 lóerős.

Szépek a fekete bőrrel borított sportülések, de a könyöklőn a kopás jelei is megmutatkoznak. Szintén apró szépséghiba, hogy az első lökhárító, a hátsó ablakkeret-krómmatrica, a hűtőmaszk és a négy felni is sérült, valamint hiányoznak a hatalmas motorháztetőt tartó teleszkópok is.

A képen látható 2015-ös Tesla Model S sem túlzottan vonzó, mert a légrugói cserére vagy javításra szorulnak, és az 518 ezer km-es futásteljesítménye sem kevés. Persze ha jár a kocsihoz ingyenes Supercharger töltőhálózat-használat, az sok hibát képes lehet feledtetni.