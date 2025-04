Kempingautóval ünneplik a Honda CR-V harmincadik születésnapját

Idén egész évben ünneplik majd a Honda Compact Runabout Vehicle, azaz CR-V 30. születésnapját, ide tartozik a most bemutatott Dream Pod nevű kempingautó is, amely a japán kapszulahotelek stílusában biztosít két ember számára mobil életteret. A gyáriak az Egoe Nestboard 650-es kempingmodult építették be a szabadidő-autó hátuljába, ennél a matrac az előredöntött hátsó ülés fölé nyúlik előre, a hátsó részben pedig egy olyan kihúzható fiók található, amely főzőlapot, mosogatót és tárolókat rejt. Az ablakokra méretre szabott, belátást gátló árnyékolók kerültek, no meg olyan modulok, amelyek LED-es világítást, USB töltési lehetőséget tartalmaznak.

Mivel plug-in hibrid hajtású Honda CR-V alapján készült a Dream Pod, az igazi négyévszakos jármű, feltöltött akkumulátor esetén több órán át képes temperálni az utasteret az autó. A vonóhorogra a gyári tartozékok között elérhető Thule kerékpártartót szerelték, a kalandozásból hazatérő utasokra gondolva extra gumiszőnyegeket használnak. Benjamin Barakat csillagfotós a gyakorlatban is kipróbálta a CR-V Dream Podot, a Honda az olasz Alpokba küldte a fiatalembert, aki a tökéletes helyszín megtalálása után elkészítette a hosszú záridős felvételeket, amelyen a csillagok mozgása is látható.