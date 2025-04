Kézi kapcsolású váltóval a Porsche 911 GT3 a Nürburgring királya

A legutóbbi generációváltás során vért izzadtak a stuttgarti mérnökök azon, hogy ne csökkenjen a Porsche 911 GT3 hátuljába szerelt 4,0 literes szívó boxermotor teljesítménye, a változatlan lóerőszám nem azt jelenti, hogy minden maradt a régiben. Sőt, mivel a konstrukciót minden egyéb tekintetben nagyot fejlődött, az 510 lóerős autó sokkal gyorsabb lett a Nürburgringen. A gyári tesztpilóta/versenyző Jörg Bergmeister 6:56.294 alatt hajtott végig a 20,832 km-es pályán, és szerinte a javulás jórészt annak köszönhető, hogy a továbbfejlesztett felfüggesztéssel jobban viselkedik a rázókőre hajtva az autó, és a 8%-kal rövidebb végáttétel miatt a gyorsítási képesség is sokat fejlődött.

Most épp a Weissach-csomagos, tehát 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval szerelt kivitel futott rekordidőt a német pályán, nem csak az eddigi csúcstartó Dodge Viper ACR idejét múlta alul 9,5 másodperccel az autó, de a generációváltás előtti, duplakuplungos váltóval szerelt 911 GT3-nál is 3,6 másodperccel gyorsabb az új modell. Az időjárási körülmények ideálisak voltak, hiszen késő délután, 12 °C-os levegő- és 27°C-os aszfalthőmérséklet mellett került sor a próbálkozásra, a gyári szerelésű, közúton is használható Michelin Pilot Sport Cup2 R abroncsokkal (elöl 255/35 R20, hátul 315/30 R21).