Levillogta Csepelen egy audis, aztán neki is ment, és váratlan magyarázattal állt elő + videó

A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette az alábbi videót Csepelen, a Weiss Manfréd úton, április 1-jén hajnalban. A sértett egy mindössze négy hónapos autóval közlekedett, mikor a Szabadkikötőnél utolérte egy fehér Audi Q7.

„Agresszívan, már messziről villogva jelezte, hogy térjek ki az útjából, hogy szabadon folytathassa ámokfutását. Hozzátenném, hogy ezen az útszakaszon még a buszok is inkább a belső sávban közlekednek, ha tehetik, ugyanis az útburkolat a külsőben rossz állapotban van” – írta meg az olvasó. „Kitértem az Audi útjából azonnal, ahogy a videón is látható, gyakorlatilag egyáltalán nem akadályoztam őt az útjában. Már korábban is összevissza csalinkázott a sávok között, de amikor mellém ért, a felezővonalat átlépve végigzúzta az autóm bal oldalát, és letörte a visszapillantó tükrömet is.”

Ezt követően megálltak a közeli benzinkúton, ahol az audis elnézést és megértést kért, ugyanis a mellette utazó terhes élettársa megkívánt valamit, ezért volt a nagy sietség. „Készséggel felajánlotta, hogy az ő szerelőjéhez vigyük az autónkat, és majd kipofozzák, ő pedig kifizeti. Ezzel a lehetőséggel nem éltünk, és mivel az autója rendszáma külföldi volt (feltehetően nem az övé a kocsi), ezért a betétlappal történő némi kavarás után a kamerafelvétellel feljelentést tettem a csepeli rendőrkapitányságon”– zárta a történetet a felvétel beküldője.