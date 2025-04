Rá se lehet ismerni a friss Honda Jazzre

Kínában két vegyesvállalata is van a Hondának, a GAC-Honda és a Dongfeng-Honda típusait igyekeznek eltérő megjelenéssel kínálni, hogy közvetlenül ne zavarják egymást. Ennek köszönhető, hogy a kínai védjegy-adatbázisban most radikálisan új orral jelent meg a Honda Jazz, vagy ahogy arrafelé hívják, a Fit. Ennél két részre osztották a fényszórót, de sikerült nagyobbra venni a menetfény-szemöldököt az alsó főlámpánál, légbeömlő csak alul, a rendszám környékén lévő fekete betétnél található. Furcsa, hogy csak az orrot szabták át ilyen radikálisan, hátul már csak annyi a változás, hogy a lökhárító kapott egy fekete csíkot alul. A GAC-Honda által készített Fit esetén nincs műszaki változás, a dokumentum szerint továbbra is 1,5-ös szívómotorral (125 LE), fokozatmentes automatikus váltóval és elsőkerékhajtással készül.