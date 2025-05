Közeleg a Micra villanyautó, ezért gyorsan felújították a V6-os 350SR-t

A Nissan brit forgalmazója különleges módon ünnepelte meg a 3. generációs kisautó érkezését, egy Sunderlandben gyártott példányt egyenesen a gyári versenyistállóhoz szállítottak, ahol aztán megépítették belőle a középmotoros, 350SR nevű gépet. Azzal népszerűsítették az új modellt, majd a forgalmazó gyűjteményében porosodott egészen mostanáig. Teljesen felújították és modernizálták az autót abból az alkalomból, hogy az elérte a 23. születésnapját – ez azért különleges, mert japánul a Ni és San a kettő és a három kiejtése.

Fotó: David Shepherd

A hátsó ülések helyére egy Murano szabadidő-autóból származó, 3,5 literes V6-os blokk került, a kipufogó-leömlőket a 350Z-ből vették át, a Nismótól származnak a sport-vezérműtengelyek és a szívósor, és természetesen újraprogramozták a motorvezérlést. Mindezek eredményeként az eredetileg 265 lóerős teljesítmény háromszáz lóerőre emelkedett, miközben az autó tömege 1,2 tonna körül van.

Fotó: David Shepherd

Most, hogy műszakilag rendbe rakták az autót, a Nissan forgalmazója a megjelenést is frissítette. A japán márka a londoni formatervező központjában azokat a formatervezőket kérte fel az új megjelenés megalkotására, akik az új, a Renault 5 E-Tech electric testvérmodelljeként hamarosan bemutatkozó új Micra generáció megjelenését is elkészítették, no meg az azt megelőlegező Nissan 20-23 tanulmányt. A Nissan Micra 350SR mattezüst alapszínt kapott, amelyre kék grafika került, a hűtőrács az eredeti 18 colos RAYS felnikkel együtt fényes fekete. Újak a LED-es fényszórók, amelyekbe félkör alakú menetfény került.

Fotó: David Shepherd

Új homológ kagylóüléseket és biztonsági öveket kapott az utastér, továbbá kilenccolos érintőképernyővel rendelkező fejegységet, ami telefonkapcsolódási lehetőséget kínál a használónak. Ez elméletileg lehetővé teszi a zenehallgatást is, de annak igazából csak álló helyzetben van értelme, mert anno nem nagyon foglalkoztak a 3,5 literes V6-os hangjának elszigetelésével, és ezen a mostani felújítás során se változtattak. A Nissan brit forgalmazója újra felvette a sajtóflottába a Micra 350SR-t, amelyről a közeljövőben számos teszt készül majd.