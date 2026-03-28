Az igazi népautót még benzin hajtja – Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI R-line teszt

Mindig is ódzkodott a Volkswagen a forradalmi hevülettől, és meglepetésekkel sem igazán szeret szolgálni. Módszeres munkával, egyszerű, kifinomult, a tömegek által befogadható termékekkel tartja magát a víz felett, és az utóbbi időben egész jól áll a szénája a wolfsburgiaknak. Amikor 2017-ben megjelent az első generációs Volkswagen T-Roc, nem robbantott hatalmasat, viszont a B- és C-SUV kategória határán egyensúlyozó modell pontosan eltalálta, mire vágyik a piac.

Feltűnő a sárga fényezés fekete elemekkel, maga az alapforma cseppet sem radikális

Fotó: Stefler Balázs

Golf-alapok, divatos SUV-külső, emelt hasmagasság, jól variálható utastér: az azóta eladott több, mint kétmillió példány is azt igazolja, hogy az arányérzék (és a VW embléma persze) sokszor többet ér, mint a világszenzáció. A teljesen új T-Roc is ezt a bevált formulát viszi tovább, de minden irányban változott: finomabb, kényelmesebb, modernebb lett, igaz, közben sajnos megduplázódott az alapára is.

Divatos, de nem hatásvadász

Vevői oldalról nézve kompakt crossover kategória jelenleg a legéletszerűbb kompromisszum: nem túl nagy, nem túl kicsi, és a legtöbb élethelyzetben használható, ám gyártói szemszögből itt a legöldöklőbb a konkurenciaharc. A T-Roc népszerűsége tehát nem magától értetődő, az új modellnek is nagyon kívánatosnak kell lennie, hogy megismételhesse az előd sikerét. A 4,37 méteres hossz városban ideális, egyszerű parkolni vele, de 1,83 centis szélességével elég jót terpeszt szemből.

Elődjéhez képest 12 centivel nőtt a hossza, de tágasabb, mégis könnyen manőverezhető

Külsőre kifejezetten sokat változott, és szerencsére az előnyére. A forma szervesen illeszkedik a Volkswagen aktuális kínálatába: jól láthatóan a Tiguan és a Tayron kistestvére, de sok helyen az elektromos ID-család vizuális elemei is visszaköszönnek. Nagy kerekek, fénycsíkok, elöl-hátul opcionálisan világító VW logó, az R-csomaghoz járó sportos lökhárítók és fényes fekete műanyag betétek – minden adott a városi trendiséghez. Szerencsére a jóízlés határain belül marad, az egyre több távol-keleti modellre jellemző csiricsáré, hatásvadász elemeket tudatosan kerüli a józan, német formaterv.

Elöl-hátul a VW emblémával együtt világító LED-csík köti össze a lámpákat

Visszatértek az átgondolt beltérhez

A Volkswagen az elmúlt években bőven kapott kritikát a túldigitalizált, ergonómiailag erősen vitatható megoldások miatt. Úgy tűnik, a visszajelzések célba értek, az új T-Roc utastere rendezettebb, átgondoltabb lett. Visszatért a négy külön ablakemelő gomb az ajtón, a központi kijelző alatti érintőcsúszkák immár megvilágítást kaptak, a műszerfal textilbetétje pedig kellemesebb, otthonosabb hangulatot teremt. Az anyaghasználat meggyőző, az összeszerelésbe nem tudok belekötni, menet közben nem nyiszog vagy zörög, és kiválóan le is van szigetelve.