Az igazi népautót még benzin hajtja – Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI R-line teszt

Mindig is ódzkodott a Volkswagen a forradalmi hevülettől, és meglepetésekkel sem igazán szeret szolgálni. Módszeres munkával, egyszerű, kifinomult, a tömegek által befogadható termékekkel tartja magát a víz felett, és az utóbbi időben egész jól áll a szénája a wolfsburgiaknak. Amikor 2017-ben megjelent az első generációs Volkswagen T-Roc, nem robbantott hatalmasat, viszont a B- és C-SUV kategória határán egyensúlyozó modell pontosan eltalálta, mire vágyik a piac.
Golf-alapok, divatos SUV-külső, emelt hasmagasság, jól variálható utastér: az azóta eladott több, mint kétmillió példány is azt igazolja, hogy az arányérzék (és a VW embléma persze) sokszor többet ér, mint a világszenzáció. A teljesen új T-Roc is ezt a bevált formulát viszi tovább, de minden irányban változott: finomabb, kényelmesebb, modernebb lett, igaz, közben sajnos megduplázódott az alapára is.
Divatos, de nem hatásvadász
Vevői oldalról nézve kompakt crossover kategória jelenleg a legéletszerűbb kompromisszum: nem túl nagy, nem túl kicsi, és a legtöbb élethelyzetben használható, ám gyártói szemszögből itt a legöldöklőbb a konkurenciaharc. A T-Roc népszerűsége tehát nem magától értetődő, az új modellnek is nagyon kívánatosnak kell lennie, hogy megismételhesse az előd sikerét. A 4,37 méteres hossz városban ideális, egyszerű parkolni vele, de 1,83 centis szélességével elég jót terpeszt szemből.
Külsőre kifejezetten sokat változott, és szerencsére az előnyére. A forma szervesen illeszkedik a Volkswagen aktuális kínálatába: jól láthatóan a Tiguan és a Tayron kistestvére, de sok helyen az elektromos ID-család vizuális elemei is visszaköszönnek. Nagy kerekek, fénycsíkok, elöl-hátul opcionálisan világító VW logó, az R-csomaghoz járó sportos lökhárítók és fényes fekete műanyag betétek – minden adott a városi trendiséghez. Szerencsére a jóízlés határain belül marad, az egyre több távol-keleti modellre jellemző csiricsáré, hatásvadász elemeket tudatosan kerüli a józan, német formaterv.
Visszatértek az átgondolt beltérhez
A Volkswagen az elmúlt években bőven kapott kritikát a túldigitalizált, ergonómiailag erősen vitatható megoldások miatt. Úgy tűnik, a visszajelzések célba értek, az új T-Roc utastere rendezettebb, átgondoltabb lett. Visszatért a négy külön ablakemelő gomb az ajtón, a központi kijelző alatti érintőcsúszkák immár megvilágítást kaptak, a műszerfal textilbetétje pedig kellemesebb, otthonosabb hangulatot teremt. Az anyaghasználat meggyőző, az összeszerelésbe nem tudok belekötni, menet közben nem nyiszog vagy zörög, és kiválóan le is van szigetelve.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!