Nagy felújítási munkák indulnak a hazai sztrádákon és autóutakon

Március 26-án csütörtökön megkezdődtek a felújítási munkák az MKIF Zrt. által kezelt hat gyorsforgalmi út (M1, M3, M30, M35, M7, M70) meghatározott szakaszain. Ezeken előre tervezetten és nagyobb felületen lecserélik az aszfaltburkolatot, a tervek szerint összesen 630 ezer négyzetméteren, továbbá három híd és öt pihenőhely is megújul idén. Mint ismert, komoly állagromlást okozott az idei tél időjárása számos útszakaszon, az MKIF célja pedig a felújítással – az utazási komfort növelése mellett – elsősorban a közlekedésbiztonság javítása is. Legnagyobb mértékben az M3-as, az M1-es és az M7-es autópálya burkolata újul meg, utóbbin az M0-s autóút és Balatonvilágos közötti szakaszon ezúttal sem lesznek tervezett felújítási munkákat a nyári vakáció időszakában.

Arról, hogy pontosan melyik gyorsforgalmi úton zajlanak aktualitáson munkálatok, az Útinform mellett a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján is lehet tájékozódni, és persze az útvonaltervező alkalmazások használata is ajánlott az autósoknak. Külön felhívja a figyelmet az MKIF arra, hogy az útépítések tereléseinél mindenki tartsa be a KRESZ-szabályokat, saját biztonsága és a területen dolgozók testi épsége érdekében. Az idei munkálatok volumene elmarad attól, mint ami az elmúlt három évben zajlott: akkor összesen 13 millió négyzetméteren újult meg az aszfalt, ami rekord a hazai sztrádafelújítások történetében.