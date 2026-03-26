Nagy felújítási munkák indulnak a hazai sztrádákon és autóutakon

Búcsú a kátyúktól és nyomvályúktól: az M1-es és az M7-es mellett sok más fontos pályaszakasz burkolata megújul.

2026. 03. 26. 11:59
Fotó: MTI/Kovács Tamás
Március 26-án csütörtökön megkezdődtek a felújítási munkák az MKIF Zrt. által kezelt hat gyorsforgalmi út (M1, M3, M30, M35, M7, M70) meghatározott szakaszain. Ezeken előre tervezetten és nagyobb felületen lecserélik az aszfaltburkolatot, a tervek szerint összesen 630 ezer négyzetméteren, továbbá három híd és öt pihenőhely is megújul idén. Mint ismert, komoly állagromlást okozott az idei tél időjárása számos útszakaszon, az MKIF célja pedig a felújítással – az utazási komfort növelése mellett – elsősorban a közlekedésbiztonság javítása is. Legnagyobb mértékben az M3-as, az M1-es és az M7-es autópálya burkolata újul meg, utóbbin az M0-s autóút és Balatonvilágos közötti szakaszon ezúttal sem lesznek tervezett felújítási munkákat a nyári vakáció időszakában. 

Fotó: Magyar Épitők

Arról, hogy pontosan melyik gyorsforgalmi úton zajlanak aktualitáson munkálatok, az Útinform mellett a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján is lehet tájékozódni, és persze az útvonaltervező alkalmazások használata is ajánlott az autósoknak. Külön felhívja a figyelmet az MKIF arra, hogy az útépítések tereléseinél mindenki tartsa be a KRESZ-szabályokat, saját biztonsága és a területen dolgozók testi épsége érdekében. Az idei munkálatok volumene elmarad attól, mint ami az elmúlt három évben zajlott: akkor összesen 13 millió négyzetméteren újult meg az aszfalt, ami rekord a hazai sztrádafelújítások történetében. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
