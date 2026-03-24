Nekiment a kamerás autónak, aztán padlógázzal lelépett a volkswagenes cserbenhagyó - videó

Segítséget kér a vétlen fél: letarolták az autóját, majd nyomtalanul eltűnt a vétkes a Nagykőrösi úton.

2026. 03. 24. 10:23
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok új videójának első jelenete a Nagykőrösi úton készült. A kamerás autós a saját sávjában haladt, amikor mögötte nagy tempóval érkezett egy Volkswagen Touran. Annak sofőrje azonban rosszul mérte fel a kanyarodó sáv ívét és letarolta a kamerás autó bal elejét. Az ütközés után viszont nem állt meg – egyszerűen továbbhajtott, mintha mi sem történt volna.

A felvétel minősége sajnos nem teszi lehetővé a rendszám azonosítását, a nagy sebesség miatt pedig az autó is alig kivehető. A károsult ezért a közösség segítségét kéri: hátha valaki járt arra fedélzeti kamerával, és rögzítette az esetet vagy a menekülő autót.

A videó második részében egy újabb, szintén bosszantó jelenet látható. Az Üllői úton, Vecsés irányába haladva, az Ecseri úti csomópontnál egy autós az utolsó pillanatban gondolja meg magát, és a belső sávból hirtelen jobbra akar kanyarodni. A manőver során bevág egy másik jármű elé, amelynek nagy eséllyel neki is megy.

Ebben az esetben nem ismert, hogy a vétkes sofőr megállt-e az Ecseri útnál, vagy itt is segítségnyújtás nélkül távozott.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
