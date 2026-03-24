Nekiment a kamerás autónak, aztán padlógázzal lelépett a volkswagenes cserbenhagyó - videó

A Bpiautósok új videójának első jelenete a Nagykőrösi úton készült. A kamerás autós a saját sávjában haladt, amikor mögötte nagy tempóval érkezett egy Volkswagen Touran. Annak sofőrje azonban rosszul mérte fel a kanyarodó sáv ívét és letarolta a kamerás autó bal elejét. Az ütközés után viszont nem állt meg – egyszerűen továbbhajtott, mintha mi sem történt volna.

A felvétel minősége sajnos nem teszi lehetővé a rendszám azonosítását, a nagy sebesség miatt pedig az autó is alig kivehető. A károsult ezért a közösség segítségét kéri: hátha valaki járt arra fedélzeti kamerával, és rögzítette az esetet vagy a menekülő autót.

A videó második részében egy újabb, szintén bosszantó jelenet látható. Az Üllői úton, Vecsés irányába haladva, az Ecseri úti csomópontnál egy autós az utolsó pillanatban gondolja meg magát, és a belső sávból hirtelen jobbra akar kanyarodni. A manőver során bevág egy másik jármű elé, amelynek nagy eséllyel neki is megy.

Ebben az esetben nem ismert, hogy a vétkes sofőr megállt-e az Ecseri útnál, vagy itt is segítségnyújtás nélkül távozott.