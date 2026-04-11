Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében

1139 lóerővel és a világ leggyorsabb töltésével érkezik Európába ez a kínai autó

A BYD két modellel vezeti be a prémiummárkáját, a Denzát az európai piacon.

Denza Forrás: Denza
A BYD nem elégszik meg azzal, hogy fő márkája a világ legnagyobb autógyártóival versenyez sikerrel, már az európai prémiumautó-piacra is betette a lábát a Denza révén. Ezt a márkát eredetileg a BYD és a Mercedes–Benz tulajdonosa, a Daimler közös vállalkozásaként hozta létre, ötvözve a kínai elektromosjármű-szakértelmet a német prémium know-how-val. 2010-ben alapították, aztán a Mercedes–Benz fokozatosan visszalépett, mígnem 2024-ben ki is szállt belőle.

A Denza európai piaci bevezetése Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban kezdődik, két kulcsfontosságú modellel az élen. 2026 végére a prémiummárka várhatóan 30 országban lesz jelen a kontinensen, köztük Magyarországon is.

Először két modellt hoznak Európába, a D9 DM-i kisbuszt és a Z9GT Shooting Brake-et. A D9 hajtása plug-in hibrid rendszerű, míg a Z9GT esetében a vásárlók választhatnak a teljesen elektromos és a plug-in hibrid hajtás között. A modellek érkezése egybeesik a BYD szélesebb körű törekvéseivel, hogy nemzetközi szinten bevezesse az 1500 kW-os Flash Charging töltőrendszerét.

A Denza már jó ideje értékesíti a Z9GT Shooting Brake-et Kínában, Európába viszont csak most érkezett meg 115 ezer eurós (43 millió forint) alapáron, ami háromszorosa a kínai piacon ismert árnak. Az „e3” platformjára épülő, tisztán elektromos verzió egy méretes, 122,49 kWh-s akkumulátorcsomagot, egy 308 lóerős és 410 Nm nyomatékú első motort, valamint két 416 lóerős és 400 Nm motort használ a hátsó tengelyen, amelyek összesen 1139 lóerős rendszerteljesítményt és 1210 Nm rendszernyomatékot biztosítanak. Az elektromos Z9 GT gyengébb és olcsóbb, csak hátsókerék-hajtású változata még idén megjelenik, nagyobb hatótávolsággal.

A 2,8 tonnát nyomó, 5,2 méteres luxusautó mindössze 2,7 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebessége pedig 269 km/h, ami több mint elegendő a német autópályán is. Az elektromos változat hatótávolsága (WLTP) 599 km, és a BYD 1500 kW-os Flash Charging rendszerének köszönhetően öt perc alatt 10-ről 70 százalékra, kilenc perc alatt pedig 10-ről 97 százalékra töltődik fel az akkumulátora. Még mínusz 30°C-os extrém hidegben is mindössze 12 percig tart a töltés – csak 3 perccel tovább, mint normál körülmények között.

A plug-in hibrid változat egy kétliteres, turbófeltöltős, négyhengeres motort használ áramtermelésre, amely 170 lóerőt és 320 Nm nyomatékot ad le, valamint egy 268 lóerős első és két 248 lóerős hátsó villanymotort a hajtásra, amelyek egyenként 360 Nm nyomatékot adnak le, így összesen 765 lóerő és 1035 Nm áll rendelkezésre. Még a PHEV változat is egy tekintélyes méretű, 63,82 kWh-s akkumulátorral rendelkezik, és tisztán elektromos hajtással 203 km-t, míg benzinmotorral kombinálva 805 km-t képes megtenni. Mindössze 3,6 másodperc alatt gyorsul a hibrid Z9GT 100 km/h-ra, a végsebessége pedig 259 km/h.

Mindkét Z9GT változat alapfelszereltségként karbon-kerámia fékekkel és hátsókerék-kormányzással rendelkezik, amely rákjárásra is képessé teszi a kocsit (oldalazó mozgás), de a villanymotorok révén a Denza luxusautója egy helyben is képes megfordulni, mint a tankok. A Z9GT a BYD fejlett DiSUS-kétkamrás légrugós futóművét használja, amely a hasmagasságot is képes változtatni.

A Lexus LM riválisának szánt D9 DM-i luxus kisbusz plug-in hibrid, összkerékhajtású hajtáslánccal rendelkezik, amely akár 209 km-es tisztán elektromos hatótávolságot, illetve 950 km-es kombinált hatótávolságot biztosít. Ez a modell is támogatja a BYD Flash Charging technológiáját.
A Denza fokozza európai piaci jelenlétét. 2026 végére a márka több mint 30 európai ország lefedését és több mint 150 kiskereskedelmi üzlet megnyitását tervezi. A töltési infrastruktúrát illetően a BYD világszerte 6000 Flash Charging i villámtöltő állomást telepít Kínán kívül, ebből 3000 épül Európában.

 

