Európa és Kína harcáról szólt az idei Müncheni Autószalon – helyszíni riport

Már harmadik alkalommal adott otthont a kétévente megrendezett IAA-nak (International Automobil Ausstellung) München, amely 2021-ben vette át a stafétát Frankfurttól, ahol évtizedeken át a világ legnagyobb alapterületű, legfényűzőbb autószalonját rendezték. Azonban a 2015-ös dízelbotrány után egyre több gyártó maradt távol a rendezvénytől vagy csökkentette jelentősen a standja méretét, emiatt a látogatóknak is egyre kevésbé lett vonzó az IAA, a jegyeladások zuhanni kezdtek. A kiállítást szervező VDA (Német Autógyártók Szövetsége) érezte, hogy változásra van szükség, és nemcsak a szalon helyszínét, hanem a koncepcióját is teljesen megújította 2021-re. Hagyományos autókiállítás helyett

egy olyan, egész várost felölelő rendezvényt szerveztek, amely nagy hangsúlyt fektet az elektromobilitásra, azon belül a mikromobilitási megoldásokra is.

Izgalmasabb volt a belvárosi rész, az egy megawattal (!) tölthető Denza Z9GT is ott volt látható. Fotó: Gulyás Péter

Nekem a helyszínen úgy tűnt, hogy

az idén 110 országból 750 kiállítót, 3700 újságírót és több mint félmillió látogatót mozgósító IAA Mobility koncepciója 2025-re forrt ki igazán:

már nem tűnt úgy – mint kettő vagy négy éve –, mintha egy roller- és kerékpár-kiállításon lennék, az autós szakma dominált, amelynek krémje a vásárközpontban gyűlt össze, ahol konferenciákat szerveztek, és a háttéripar is nagy erőkkel felvonult. Viszont a nagyközönség inkább a belvárosba ment, ahol a show-n és az új modelleken volt a hangsúly, ráadásul a lezárt utcákon még tesztvezetésekre is lehetőség nyílt. Nagyon más ez a szisztéma, mint amihez Frankfurtban hozzászokott az ember, de lassan már annak is örülni kell, hogy egyáltalán megmaradt az IAA, és nem jutott a másik nagy, közel 120 évre visszatekintő európai kiállítás, a Genfi Autószalon sorsára, amelyet a megszűnés után most Katarban akarnak feltámasztani.

A közönségnapokon reménytelenül hosszú sort kellett volna kiállni az Audinál. Fotó: Gulyás Péter

Korábban Frankfurtban a büszke német gyártók teljes pavilonokat, épületeket foglaltak le maguknak, az újságírók és a látogatók tömérdek új modellben és tanulmányautóban gyönyörködhettek, most a vásárvárosban, a „Messén” a Mercedes, a BMW, a Volkswagen is megelégedett egy-egy meglepően kis standdal, amelyekre négy-öt autónál többet nem is tudtak kiállítani, és ezek között jó, ha márkánként egy-két igazi újdonságot lehetett találni. Érezhető volt a lelkesedésen, hogy

mindent megpróbálnak a német gyártók, hogy túléljék az egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák és az Európába érkező kínai márkák invázióját,

amelyek a belpiacukon tapasztalható lassuló eladások és a gyilkos árverseny, valamint a kihasználatlan kapacitásaik miatt kénytelenek megvetni lábukat Európában (az ázsiai ország autógyártási kapacitása évi ötvenmillió, de hazai piaca csak 28 millió).