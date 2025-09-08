Müncheni Autószalon: a Volkswagennek van két új ajánlata, ha lecserélné a Vitarát

A Müncheni Autószalonon leleplezett Volkswagen ID Cross az egyike annak a négy kisméretű elektromos autónak, amelyeket a Volkswagen Csoport az MEB + elektromos platformon a következő 18 hónapon belül tervez bevezetni Európában (mai állás szerint a modellcsaládba még a Münchenben most szintén leleplezett ID Polo, Cupra Raval és Skoda Epiq fog beletartozni).

Thomas Schäfer, a Volkswagen márkaigazgatója az új ID Cross-szal

Fotó: Florian Trettenbach / Volkswagen AG

De talán az ID Cross tanulmány a legfontosabb közülük, mivel ez remélheti a legnagyobb piaci sikert. Azért kapta az új elektromos autó ezt a nevet, mert

tudatosan a meglévő T-Cross elektromos megfelelőjeként pozicionálják.

Ez egy új elnevezési stratégia része, amelynek az a lényege, hogy a jól ismert, régóta bevezetett Volkswagen-típusnevek díszítik mostantól a márka új villanyautóit. A magyar formatervű ID 3 hét évvel ezelőtti bemutatása óta numerikus rendszert használt a cég, de most több emóciót akarnak ébreszteni a vásárlókban az ismert elnevezésekkel.

Fotó: Volkswagen

Láthatóan eléggé szériaközeli már a Volkswagen ID Cross tanulmány, amely egy robusztus, kis méretű elektromos crossover.

Valójában a szintén Münchenben debütált ID Polo megemelt, SUV változatáról van szó,

amely minden irányban nagyobb egy kicsit a testvérmodellnél. Az autó orrán található „mosolygó” LED-csík felel a barátságos megjelenésért, a vaskos C-oszlopok díszbetétei az ID Buzz-t idézik.

Csak 416 centiméter hosszú, de 21 colos kerekei vannak

Fotó: Volkswagen

A karosszéria 4161 mm hosszú, 1839 mm széles és 1588 mm magas, a tengelytávja 2601 mm, azaz ID Cross méretben nagyon közel áll a belső égésű motorral hajtott T-Crosshoz. Az azonos műszaki alapokra épülő ID Polónál pedig 108 mm-rel hosszabb, 23 mm-rel szélesebb és 53 mm-rel magasabb. A kiállított autó hatalmas felnijein VW Design feliratú, egyedi Goodyear abroncsok feszültek.

Sokkal otthonosabb, mint a mai ID modellek beltere

Fotó: Volkswagen

Egyetlen vízszintes sávra redukálódott a műszerfal, a szövetborítású doboz végigfut az autó teljes szélességében. Csak két kijelző tör meg: egy 11 colos digitális műszerfal a vezető előtt és egy 13 colos központi érintőképernyő. A fizikai kezelőszerveket érintésérzékeny klímavezérlő gombsorra redukálták.

Szinte minden látható felületet halvány, puha szövetkárpit borít,

ami könnyed, otthonos, lounge-hangulatú megjelenést kölcsönöz az utastérnek. Jól mutat a magas középkonzol és az alatta kialakított pakolható polc is. Tekintélyes méretű a 450 literes csomagtartó, amelyet egy kábeleknek való 25 literes frunk rekesz egészít ki a motorháztető alatt. Minden ülés teljesen síkba dönthető és a kabinpadló is sík.