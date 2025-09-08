autós hírVolkswagenMüncheni Autószalon

Müncheni Autószalon: a Volkswagennek van két új ajánlata, ha lecserélné a Vitarát

Az ID Cross és a Skoda Epiq is a kis szabadidő-autók közé tartozik, mindkettő elektromos hajtással és nem túl drágán lesz kapható 2026-tól.

2025. 09. 08. 14:22
Elöl az ID Cross, utána a Skoda Epiq Fotó: Gulyás Péter
A Müncheni Autószalonon leleplezett Volkswagen ID Cross az egyike annak a négy kisméretű elektromos autónak, amelyeket a Volkswagen Csoport az MEB + elektromos platformon a következő 18 hónapon belül tervez bevezetni Európában (mai állás szerint a modellcsaládba még a Münchenben most szintén leleplezett ID Polo, Cupra Raval és Skoda Epiq fog beletartozni). 

Thomas Schäfer and the all-electric ID. CROSS Concept.
Thomas Schäfer, a Volkswagen márkaigazgatója az új ID Cross-szal
Fotó: Florian Trettenbach  / Volkswagen AG

De talán az ID Cross tanulmány a legfontosabb közülük, mivel ez remélheti a legnagyobb piaci sikert. Azért kapta az új elektromos autó ezt a nevet, mert 

tudatosan a meglévő T-Cross elektromos megfelelőjeként pozicionálják.

Ez egy új elnevezési stratégia része, amelynek az a lényege, hogy a jól ismert, régóta bevezetett Volkswagen-típusnevek díszítik mostantól a márka új villanyautóit. A magyar formatervű ID 3 hét évvel ezelőtti bemutatása óta numerikus rendszert használt a cég, de most több emóciót akarnak ébreszteni a vásárlókban az ismert elnevezésekkel.

Volkswagen ID Cross
Fotó: Volkswagen

Láthatóan eléggé szériaközeli már a Volkswagen ID Cross tanulmány, amely egy robusztus, kis méretű elektromos crossover. 

Valójában a szintén Münchenben debütált ID Polo megemelt, SUV változatáról van szó,

amely minden irányban nagyobb egy kicsit a testvérmodellnél. Az autó orrán található „mosolygó” LED-csík felel a barátságos megjelenésért, a vaskos C-oszlopok díszbetétei az ID Buzz-t idézik.

Volkswagen ID Cross
Csak 416 centiméter hosszú, de 21 colos kerekei vannak
Fotó: Volkswagen

A karosszéria 4161 mm hosszú, 1839 mm széles és 1588 mm magas, a  tengelytávja  2601 mm, azaz ID Cross méretben nagyon közel áll a belső égésű motorral hajtott T-Crosshoz. Az azonos műszaki alapokra épülő ID Polónál pedig 108 mm-rel hosszabb, 23 mm-rel szélesebb és 53 mm-rel magasabb. A kiállított autó hatalmas felnijein VW Design feliratú, egyedi Goodyear abroncsok feszültek.

Volkswagen ID Cross
Sokkal otthonosabb, mint a mai ID modellek beltere
Fotó: Volkswagen

Egyetlen vízszintes sávra redukálódott a műszerfal, a szövetborítású doboz végigfut az autó teljes szélességében. Csak két kijelző tör meg: egy 11 colos digitális műszerfal a vezető előtt és egy 13 colos központi érintőképernyő. A fizikai kezelőszerveket érintésérzékeny klímavezérlő gombsorra redukálták. 

Szinte minden látható felületet halvány, puha szövetkárpit borít,

ami könnyed, otthonos, lounge-hangulatú megjelenést kölcsönöz az utastérnek. Jól mutat a magas középkonzol és az alatta kialakított pakolható polc is. Tekintélyes méretű a 450 literes csomagtartó, amelyet egy kábeleknek való 25 literes frunk rekesz egészít ki a motorháztető alatt. Minden ülés teljesen síkba dönthető és a kabinpadló is sík.

Volkswagen ID Cross
Méreteihez képest hatalmas, 21 colos kerekeket tettek alá,
Fotó: Volkswagen

A többi MEB + platformra épülő Volkswagen-csoport kisautóhoz hasonlóan a hajtást egy elöl elhelyezett, 211 lóerős villanymotor biztosítja, amely az első kerekekhez továbbítja a hajtást. A végsebesség 175 km/h, a kombinált hatótáv (WLTP) 420 km. Már biztos, hogy az ID Crosst a Volkswagen pamplonai gyárában, Spanyolországban fogják gyártani, mégpedig a Skoda Epiq-kel együtt.

Müncheni Autószalon
Alig lehetett megközelíteni a Skoda újdonságát
Fotó: Gulyás Péter

Münchenben a kis cseh villany-SUV is megtekinthető volt, szintén szériaközeli tanulmányként (korábban már mutattak egy tanulmányt belőle, de annak még kevés köze volt a végleges változathoz). A Skoda-hagyományoknak megfelelően az Epiq 

kicsit mindenben többet ad, mint a wolfsburgi testvére

(leszámítva az azonos hajtásláncot): a csomagtere 450 helyett 475 literes, a hatótávja 420 helyett 425 km, és jó eséllyel kicsit kevesebbe is fog kerülni. 

Az Elroq-nál egy mérettel kisebb az Epiq, az orruk azért nagyon hasonlít
Fotó: Skoda/Martin Weiss

Ez az első Skoda, amit már teljesen a márka új, "Modern solid" formanyelve szerint terveztek meg,

a karosszéria fő újdonságai a T-alakú első nappali fények és a rájuk rímelő hátsó lámpák. A többi elektromos Skodához hasonlóan ez is egy fekete, Tech-Deck Face elnevezésű maszkot kapott előre, a LED fényszórók a lökhárítóban kaptak helyet. 

Teljesen más formanyelv szerint készült, mint a régi Skodák
Fotó: Martin Weiss

Nyolc darab függőleges díszléc kapott helyet alul az első lökhárítóban, a hátsóban pedig szintén nyolc díszbetét dobja fel a látványt. Vaskos fekete műanyag takarja a küszöböt, ami a valósnál alacsonyabbnak láttatja a kocsit, a váll-rész a hátsó ajtóknál jelentősen kiszélesedik.

Állítólag nem lesz drágább, mint a benzines megfelelője, a hasonlóméretű Karoq
Fotó: Skoda

Mindkét kis villany-SUV szériaváltozata jövő év végén érkezik a szalonokba, ha hihetünk a pletykáknak, akkor körülbelül 11 millió forintos induló áron.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

