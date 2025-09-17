Elérhető árú, Golf méretű villanyautót fejlesztett Európának a kínai Leapmotor

A Leapmotor a Müncheni Autószalonon bemutatta a B05-öt, egy új fejlesztésű kompakt ferdehátú villanyautót, amely a jövő év elején érkezik az európai kereskedésekbe. A Stellantis kötelékébe tartozó kínai márka újdonsága

tulajdonképpen a 4,5 méteres B10 szabadidő-autó alacsonyabb és megfizethetőbb változata.

4430 mm hosszú, 1520 mm magas és 1880 mm széles – utóbbi a Leapmotor állítása szerint a legnagyobb érték a kompakt kategóriában. Nem csak a szokatlanul széles karosszéria, hanem a 19 colos felnik és a keret nélküli ablakok is hangsúlyozzák a sportosságot.

Kissé jellegtelen, de legalább könnyen befogadható a formaterv

Fotó: Gulyás Péter

A Leapmotor még nem erősítette meg a B05 műszaki adatait, de valószínűleg a padlólemez és a hajtáslánc azonos azzal, ami B10-ben található. A fronthajtású crossover, amely az új Leap 3.5 platformra épül, egy

215 lóerős villanymotorral rendelkezik, és egy 56,2 kWh-s vagy egy 67,1 kWh-s akkumulátorcsomagból nyeri az energiát,

az utóbbival 416 km hatótávolságot kínál (WLTP). Valószínűleg belül is szinte teljesen megegyezik majd a B05 a B10-zel, ami azt jelenti, hogy minimalista műszerfalra – amely a digitális funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt – egy 8,8 colos műszerfalra és egy 14,6 colos érintőképernyőre és kell számítani, amely az összes fő infotainment funkciót kezeli.

A legszélesebb autó a kompakt kategóriában

Fotó: Gulyás Péter

A B05 lesz a negyedik a hat Leapmotor-modell közül, amelyeket 2027-re Európában is terveznek forgalmazni. A T03, C10, C10 REEV már megérkezett, a B10 idén ősszel érkezik, jövőre pedig jön a B05 mellett az A10 (egy körülbelül 10 millió forintba kerülő kis crossover, amelyet a Volkswagen ID Cross riválisának szánnak), és az A05 (egy körülbelül 9 millió forintba kerülő ferdehátú kisautó, amely a Volkswagen ID Polo konkurense lehet).

A B10 és a B05. A technikájuk közös

Fotó: Leapmotor

Nem meglepő, hogy a Leapmotor, melynek nemzetközi jogainak többségét a Stellantis birtokolja, hamarosan autókat fog gyártani Európában. Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója a Kepler Cheuvreux pénzügyi csoport rendezvényén az Automotive News Europe beszámolója szerint megerősítette, hogy

2026-tól Spanyolország lesz a Leapmotor európai gyártóhelye,

bár a menedzser azt még nem árulta el, hogy melyik gyárat veszi át a kínai márka, és mit fog gyártani ott.