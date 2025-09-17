autós hírkínai autóLeapmotorMüncheni AutószalonStellantis

Elérhető árú, Golf méretű villanyautót fejlesztett Európának a kínai Leapmotor

Nagy valószínűséggel Spanyolországban fogják gyártani a B05-öst, amely a Volkswagen ID3 konkurense lesz.

2025. 09. 17. 14:18
Kifejezetten Európa számára készül, nálunk várhatóan kb. 13 millió forintba fog kerülni Forrás: Leapmotor
A Leapmotor a Müncheni Autószalonon bemutatta a B05-öt, egy új fejlesztésű kompakt ferdehátú villanyautót, amely a jövő év elején érkezik az európai kereskedésekbe. A Stellantis kötelékébe tartozó kínai márka újdonsága 

tulajdonképpen a 4,5 méteres B10 szabadidő-autó alacsonyabb és megfizethetőbb változata.

4430 mm hosszú, 1520 mm magas és 1880 mm széles – utóbbi a Leapmotor állítása szerint a legnagyobb érték a kompakt kategóriában. Nem csak a szokatlanul széles karosszéria, hanem a 19 colos felnik és a keret nélküli ablakok is hangsúlyozzák a sportosságot.

Kissé jellegtelen, de legalább könnyen befogadható a formaterv
Fotó: Gulyás Péter

A Leapmotor még nem erősítette meg a B05 műszaki adatait, de valószínűleg a padlólemez és a hajtáslánc azonos azzal, ami B10-ben található. A fronthajtású crossover, amely az új Leap 3.5 platformra épül, egy 

215 lóerős villanymotorral rendelkezik, és egy 56,2 kWh-s vagy egy 67,1 kWh-s akkumulátorcsomagból nyeri az energiát,

az utóbbival 416 km hatótávolságot kínál (WLTP). Valószínűleg belül is szinte teljesen megegyezik majd a B05 a B10-zel, ami azt jelenti, hogy minimalista műszerfalra – amely a digitális funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt – egy 8,8 colos műszerfalra és egy 14,6 colos érintőképernyőre és kell számítani, amely az összes fő infotainment funkciót kezeli.

A legszélesebb autó a kompakt kategóriában
Fotó: Gulyás Péter

A B05 lesz a negyedik a hat Leapmotor-modell közül, amelyeket 2027-re Európában is terveznek forgalmazni. A T03, C10, C10 REEV már megérkezett, a B10 idén ősszel érkezik, jövőre pedig jön a B05 mellett az A10 (egy körülbelül 10 millió forintba kerülő kis crossover, amelyet a Volkswagen ID Cross riválisának szánnak), és az A05 (egy körülbelül 9 millió forintba kerülő ferdehátú kisautó, amely a Volkswagen ID Polo konkurense lehet).

Leapmotor B05
A B10 és a B05. A technikájuk közös
Fotó: Leapmotor

Nem meglepő, hogy a Leapmotor, melynek nemzetközi jogainak többségét a Stellantis birtokolja, hamarosan autókat fog gyártani Európában. Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója a Kepler Cheuvreux pénzügyi csoport rendezvényén az Automotive News Europe beszámolója szerint megerősítette, hogy 

2026-tól Spanyolország lesz a Leapmotor európai gyártóhelye,

bár a menedzser azt még nem árulta el, hogy melyik gyárat veszi át a kínai márka, és mit fog gyártani ott.

Leapmotor B05
Akár a flottások érdeklődését is felkeltheti a kompakt B05
Fotó: Leapmotor

Állítólag a zaragozai üzem – amely jelenleg a Peugeot 208-at, az Opel/Vauxhall Corsát és a Lancia Ypsilont gyártja – a kiszemelt, tekintettel a tervezett bővítésre, amelynek keretében egy új, 4,1 milliárd eurós gigagyárat is létrehoznak itt elektromos autókba való LFP akkumulátorok számára a Stellantis és a kínai CATL akkugyártó közös vállalkozásának részeként.

Leapmotor B05
Az európai ízlés figyelembevételével rajzolták meg
Fotó: Leapmotor

A legvalószínűbb, hogy kezdetben a B10-et fogják Spanyolországban gyártani, aztán a kompakt szabadidő-autót a vele műszakilag megegyező kompakt ferdehátú, a B05 követheti. Fontos tudni, hogy 

az európai gyártás lehetővé teszi a Leapmotornak, hogy elkerülje a Kínából importált elektromos járművek 20,7 százalékos európai vámját.

Tianshu Xin, a cég vezérigazgatója Münchenben elmondta, hogy a jövőbeli modellek – beleértve a hamarosan megjelenő B10-et és B05-öt is – profitálnak majd a Stellantis K+F létesítményeiben végzett munkából, amelynek célja, hogy jobban megfeleljenek az európai vásárlók ízlésének.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

