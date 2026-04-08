Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Kínai autók készülhetnek a Volvo európai gyáraiban

A cégcsoporton belüli szinergialehetőségek kihasználásával a svédek gyáraiban készülhet majd a kontinens piacaira szánt Geely-modellek egy része.

2026. 04. 08. 15:45
Geely E5 és Starray EM-i Forrás: Geely Auto
Az első negyedévet rekord értékesítéssel záró Geely jelenleg a BYD-t megelőzve a legsikeresebb kínai autógyártó a világon. A Geely Holding 2025-ben 26 százalékkal, 4,1 millióra növelte globális értékesítéseit, amelyből a plug-in hibrid és tisztán elektromos autók – 58 százalékos bővülést jelentő – 2,3 millió darabot tettek ki.

Nemrég a Geely a plug-in hibrid Starray EM-i és a tisztán elektromos E5 SUV-ok bemutatásával debütált az európai piacokon, közöttük Magyarországon is. Az egyelőre négy magyarországi márkakereskedésben és szervizben elérhető autómárka még az idei évben két modell bemutatását tervezi Európában, ezek közül az egyik Kína legnépszerűbb személyautója, a Xingyuan nevű elektromos kisautó lesz. Allen Yang, a Geely kelet-közép-európai és dél-afrikai ügyvezetője egy háttérinterjúban azt is elárulta, hogy 2027 végéig megkezdődhet bizonyos Geely-modellek európai gyártása is. A cégcsoport szinergia lehetőségeit kihasználva a Volvo európai gyáraiban készülhetnek majd a kínai modellek.

Geely Xingyuan. Fotó: Geely Auto

A múlt héten a Li Shufu, a Geely alapítója és elnöke és egyben a Volvo elnöke, valamint a Volvo Cars vezérigazgatója, Håkan Samuelsson egy csoportos médiainterjút adott, amelyben számos fontos bejelentés hangzott el. „A globális autóipari túlkapacitás súlyos problémát jelent. Úgy gondolom, hogy a megoldás a Geely és a Volvo számára az, hogy közös kapacitásainkat használjuk fel a fejlődéshez” – fogalmazott a vállalatvezető a Geely által követni tervezett lokalizált gyártási stratégia kapcsán. Megerősítést nyert, hogy a jövőben a Geely és Zeekr márkák európai forgalmazásárt a Geely Auto felel majd, míg a Lynk & Co márka európai értékesítése a Volvóhoz kerül.

Fotó: Irene/Geely Auto

Håkan Samuelsson elárulta, hogy a Volvo elegendő szabad kapacitással rendelkezik európai üzemeiben Svédországban, Belgiumban és Szlovákiában, hogy megossza azt a Geely Auto portfóliójába tartozó márkákkal. A cégvezető kiemelte azt is, hogy várakozásaik szerint az Európai Unió által a Kínában gyártott elektromos járművekre kivetett magasabb vámok hosszabb ideig érvényben maradnak majd, amely újabb érvként szolgál a lokális gyártás mellett, amely ráadásul felértékeli a mainál érdemileg több a csoporton belül használt közös alkatrész és modul alkalmazásában rejlő lehetőségeket is. 
Ez megfelel Li Shufu által 2024-ben felvázolt új stratégiai iránynak, amelynek lényege, hogy a Geely Holding bővíti a technológiai és gyártási együttműködést vállalatcsoporthoz tartozó autógyártók és márkák között. Ez a döntés komoly lehetőségeket rejt magában, hiszen a vállalatcsoporthoz tartozik a Volvo, a Lotus és a Polestar, a Lynk & Co, a LEVC és a Zeekr éppúgy, mint a Geely, a Proton vagy épp a Farizon. Ezenkívül a Geely-csoport 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Smartban, 9,7 százalékossal a Mercedes-Benz-csoportban és 17 százalékossal az Aston Martin Lagondában.


 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu