Nagy bajba került egy autós az M1-esen, a folytatás bűncselekményt vet fel + videó

Ismeretlen okból (talán figyelmetlenség, rosszullét vagy durrdefekt miatt) egy emeletes buszt előző Volkswagen Touran hirtelen jobbra letért az M1-es autópályáról, kidöntött egy útjelző karót, a rézsűn csúszva kívülről ledarálta a szalagkorlátot, majd egy segélyhívó állomást is összetörve menetiránnyal szemben az árokban kötött ki. Szerencsére nem történt személyi sérülés, ám a történet folytatása is tanulságos: senki sem állt meg segíteni (beleértve az esetet közelről végignéző autóbusz vezetőjét), még akkor sem, amikor a bajba jutott VW vezetője integetve próbált meg segítségét kérni – amúgy igen veszélyes helyen, a leállósávban láthatósági mellény nélkül álldogálva. A videót nyilvánosságra hozó MKIF Zrt. is felhívja rá a figyelmet, hogy a segítségnyújtás nemcsak erkölcsi, hanem jogi kötelesség is, aminek elmulasztása bűncselelménynek minősülhet és komoly következményekkel járhat.