Idén is világcsúccsal nyert a győri egyetem Európa legnagyobb autós energiahatékonysági versenyén

Fotó: SZEnergy Team

Az évente más helyszínen megrendezett Shell Eco-marathon energiahatékonysági versenyen a legjobb európai műszaki egyetemek hallgatói mérik össze tudásukat saját fejlesztésű, alacsony fogyasztású járműveikkel. 2022 óta minden évben világrekorddal győz a Széchenyi István Egyetem csapata az elektromos kategóriában. Hosszú évek óta élvezi a SZEnergy Team az intézmény és annak Járműipari Kutatóközpontja, valamint az ipari partnerek, például az Audi Hungária támogatását, így egyre professzionálisabb háttérrel, technikai feltételekkel dolgozhat. Évről évre továbbfejlesztik a SZEmissiont a győri hallgatók, miközben olyan tudást és tapasztalatot szereznek, amely nemzetközi összehasonlításban is a legjobbak közé emeli őket.

Végeredmény: