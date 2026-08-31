Robotpilóta által vezetett kínai luxusautók járják Zalaegerszeg útjait

Fotó: ZalaZone

A Városháza előtti téren szombaton megtartott eseményen a résztvevőket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter köszöntötte. „A ZalaZONE mindig is az innováció egyik központja volt, amióta megépült. Ez egy fontos kutatás-fejlesztési infrastruktúránk. Azt gondolom, hogy az önvezető autók és technológiák mellett a jövőben más területekre is ki lehet terjeszteni ennek a képességeit” – fogalmazott Tanács Zoltán, aki később reményét fejezte ki, hogy egy-két éven belül Magyarországon is elindulhatnak az önvezetésen alapuló szolgáltatások. A miniszter a tesztkört követően elmondta, hogy nyugodt volt az út, nem érzett bizonytalanságot, az autó határozottan gyorsított és fékezett, megfelelő biztonsági távolságot tartott, valamint kiszámíthatóan közlekedett.

Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Waymo (a világ vezető robottaxi-üzemeltetője) hasonló szolgáltatásában több mint 300 millió kilométert tettek már meg önvezető autók az elmúlt években, mindezt 80-90 százalékkal kevesebb súlyos balesettel, mint az ember vezette járművek.