Önvezető járművek tesztelése kezdődik Zalaegerszeg utcáin

A közúti tesztelést minden esetben szigorú előkészítés előzi meg, a járműveket először zárt tesztpályán vizsgálják, különös tekintettel a kritikus közlekedési helyzetekre. "Közúti forgalomba csak az előzetes műszaki, szoftveres és biztonsági ellenőrzések, valamint a szükséges kockázatelemzések után kerülhetnek."

Fotó: ZalaZone

A tesztelés a magyarországi jogszabályoknak megfelelően, kijelölt közúti szakaszokon, normál forgalmi körülmények között történik. A teszteket a ZalaZONE végzi saját, speciálisan képzett biztonsági járművezetőivel.

Balaicz Zoltán a Zalaegerszegen közlekedőktől azt kéri, hogy amikor a tesztjárművekkel találkoznak, közlekedjenek a megszokott szabályok szerint, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, ne kövessék indokolatlanul közel a járműveket, fokozott figyelemmel, türelemmel és együttműködéssel segítsék a program biztonságos lebonyolítását. A járművek a közlekedés többi résztvevőjéhez hasonlóan vesznek részt a forgalomban, ezért nincs szükség rendkívüli manőverekre vagy megkülönböztetett közlekedési magatartásra.

(MTI)