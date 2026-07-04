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Mindent a szemnek, semmit a kéznek: kipróbáltuk a Ford-féle önvezetést

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Sosem volt még annyira megfizethető az autonóm technológia, mint a BlueCruise, de azért érdemes elolvasni az apró betűst részt is.

Kismartoni András
2026. 07. 04. 8:30
Fotó: Ford
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Közel egymilliárd kilométert tettek már meg világszerte (főleg Amerikában) BlueCruise rendszeres autókkal
Fotó: Ford

Kéktúra, másként: a Ford sztrádás önvezetése

Sőt, a BlueCruise első fecske kishaszonjárműként a Ranger PHEV pickupban is megjelent, plusz a részleges önvezetés demokratizálódásaként a márka népszerű SUV-jaiban, vagyis a Kugában és a (benzines vagy elektromos) Pumában is elérhető lett, akár már 12 millió forintos induló árú konfigurációtól. Kétféle konstrukcióban válik aktívvá a rendszer: a Ford-vásárló beruházhat rá örökös extrafelszerelésként (562 ezer forint), illetve kérheti előfizetéses csomagban (havi 9990 vagy évi 110 ezer forint); a döntést háromhavi ingyenes használattal igyekeznek megkönnyíteni. Maga a technológia az útfelfestéseket és KRESZ-táblákat, illetve a többi jármű aktuális helyzetét monitorozó, alapvetően már ismert kamerákból és radarokból, illetve a vezetőfigyelőből áll. 

Nem városi, hanem autópályás használatra tervezték a radar-, kamera- és GPS-adatokkal dolgozó rendszert
Fotó: Ford

Emellett szerves része a rendszernek a folyamatos GPS és a precíz térképadat kapcsolat is, ugyanis kizárólag a BlueZone nevű útszakaszaszokon használható a részleges önvezetés. Ez Európában összesen 135 ezer kilométernyi sztrádaszakaszt jelent, vagyis hosszú túrákra lehet indulni kényelmesen, csak a sávelhúzásos építési területeken kell visszavenni az irányítást. Magyarországon az autópályák 95 százaléka „kék zónának” számít, értelemszerűen ebbe nem tartoznak bele a városi szakaszok, illetve az autóutak (például M0) sem, de nyolc sztrádán el lehet így utazni az országhatárig, illetve olykor azon túl is. Felmerülhet persze a kérdés, hogy honnan tudja a vezető, hogy éppen a kéznélküli vezetést engedő szakaszon jár?

Budapestről az ország összes nagyvárosa elérhető részleges önvezetéssel a sugárirányú sztrádahálózaton
Fotó: Kismartoni András

Nos, amint elérhető ez a funkció, kék BlueCruise felirat jelenik meg a digitális műszerfalon, és pofonegyszerűen, az adaptív tempomat kapcsolóját megnyomva aktiválódik az „önkormányzás”.  Fontos, hogy csak 134 km/h-s maximális tempóig lehet ölbe tett kézzel, de a tekintet az úton tartva cirkálni, napszemüveg viselése természetesen nem akadálya a kamera működésének. Amikor lassabban haladó járművet érünk utol, ránk marad a teljes előzési procedúra, szemben a rendszer Amerikában elérhető 1.5-ös verziójával, mely a sofőr indexelésére maga hajtja végre oda-vissza a sávváltást. Ha ez a funkció nálunk is aktiválható lesz, még több érv szólhat a BlueCruise mellett, főleg azoknak, akik hosszú utakat tesznek meg, vagy nyitottak a műszaki újításokra. 

Előfizetéssel vagy extraként elérhető a kéznélküli vezetés, sőt, BlueCruise Edition szériák is érkeztek (nálunk: Puma, Kuga)
Fotó: Ford

 

 

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