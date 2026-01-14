autós hírFordSUVhaszonjárműelektromos autók

Népszerű modelljétől búcsúzik a Ford, de tud helyette alternatívákat kínálni

Tavaly a márka második lett a hazai összeladásokban, miután egy kategóriában újra letarolta a piacot.

2026. 01. 14. 14:09
Fotó: Ford
Három olyan modellt kínált a Ford az 1990-es és 2000-es években, mely nálunk is része volt az utcaképnek, de sokak megrökönyödésére a közelmúltban kivezette őket: először a Mondeo búcsúzott (2022), majd a Fiesta (2023), tavaly novemberben pedig a Focus gyártása is leállt – igaz, az utolsó darabok még elérhetők raktárkészletről. Helyettük az iparági trendeket követve teljesen átalakult a választék, crossoverek és SUV-ok állnak a középpontban, illetve dobozszerű, tágas és praktikus Tourneo-egyterűek (Courier, Connect, Custom). Vajon hogyan hatottak ezek a változások a keresletre? Nos, mint az idén 35 éves jubileumát ünneplő hazai vezérképviselet munkatársai egy sajtórendezvényen bemutatták, nem negatívan, sőt: tavaly a Ford a hazai piacon az összes szegmenset tekintve a második helyen végzett, 16 311 gépjármű eladásával.

Forrás: Ford

Ezzel ezüstre javította 2024-es bronzérmes helyezését a hazai teljes piacon, ha pedig kizárólag a személyautók értékesítését nézzük, az amerikai–német márka a Suzuki, a Toyota, a Skoda és a VW után ötödikként végzett. Elsősorban a Puma és a Kuga modelleket, illetve a Custom kisbusz változatát keresték a vásárlók, ami pedig a hajtásokat illeti, a hagyományos benzinesek és dízelek mellett a különféle (lágy, öntöltő, plug-in) hibridek voltak egyre kapósabbak. Egy év leforgása alatt megnégyszerezte villanyautó-eladásait – összesen 724 darabra – a Ford, e modellek közt sorrendben az Explorer, a Capri, a Puma Gen-E, a Mustang Mach-e és az elektromos Tourneo Custom volt a vevők kedvenc választása. Idén a megnövelt hatótávok mellett akciókat hirdet az importőr, ezek között ajándék wallbox vagy töltőkártya is szerepel. 

Forrás: Ford

Bár az elmúlt évek offenzívája után idén nem lesz nagy horderejű modellújdonság (a háttérben a Renault-val együttműködve megfizethető villanyautók tervei készülnek), lényeges, hogy széles körben elérhető lesz a márka sztrádára szánt Blue Cruise önvezető technológiája. Maradnak a kínálatban az ikonikus, nagy lökettérfogatú amerikai modellek is (Mustang, Bronco), ugyanakkor a legnagyobb sikereket a márka európai áruszállítói és pick-upjai aratták. Már 16. éve piacvezető a haszonjárművek magyarországi piacán a Ford, tavaly 32,1 százalékos (!) piaci részesedést elérve, ebben a Rangernek is komoly érdemei vannak – idén azonban a pickup a kedvelt kétliteres dízelmotor helyett plug-in hibrid hajtással próbál szerencsét. Továbbra is keresettek a négy kategóriában elérhető Transit család tagjai, és a gázolaj helyett árammal üzemelő verzióik is piacvezetők, igaz, még csak pár százas darabszámban.

Forrás: Ford

 

