Döbbenetes

Egy svájci diplomatához kötik azt a mondást, amely szerint „románnak lenni foglalkozás”. Ez idejétmúlt. Ugyanis ma már nyugodtan kimondhatjuk, hogy németnek lenni foglalkozás. Méghozzá a legrémisztőbb foglalkozások egyike.

Ez a munka az önsorsrontás, önfelszámolás, öntökönrúgás, önfelszámolás és a gyalázatos hülyeség területein igényel kivételes szakértelmet. És most ezek a német „szakmunkások” eljutottak oda, hogy az iszlám csodálatos és modern, a kereszténység ezzel szemben avitt, gonosz és nem modern. Vajon fellázad-e a maradék német normalitás ezek ellen a kártékony, eltakarítandó gazemberek ellen? Nem tudom. Csak remélem. Mert nagyon ideje lenne…

