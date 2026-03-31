Bayer Zsolt blogja

Napok hordaléka

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

Magyar PéterTisza Pártcsercsa balázs 2026. 03. 31. 15:39
Bocsánat a plágiumért, de nem tudtam jobb címet kitalálni, mint annak idején Déry Tibor a cikkei gyűjteményéhez. Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

Kiderült, hogy az ellenzék vezetői le akarnak válni az olcsó orosz energiáról. Érdemes megnézni, hogy az idióta németeknek milyen jól sikerült ez a mutatvány. Továbbá mindjárt ezzel párhuzamosan különadót vetnének ki, az energia ára az egekbe emelkedne, és az egészet ráfognák Trumpra és Orbánra. A Molt eladnák, visszahívnák a multikat – elsőként nyilván a Shellt, mert a shellvtárs viszi a gazdasági prímet –, privatizálnák az MVM-et, vagyis megtennék mindazt, amit az elmúlt 16 évben sikerült visszacsinálni, és csattogtatnák a bokájukat Brüsszel és a brüsszeliták előtt, mindezeken felül a háború és az Ukrajnának szánt milliárdok dolgában is.

Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra a tervezetet. Csercsa Balázs a Tisza egyik szakpolitikusa volt. Elmondása szerint az anyagot egy jelenlegi Tisza párti jelölt adta oda neki. Magyar Péter azt hazudja, hogy mindez hazugság. Magyar Péter mindig hazudik, innen is tudható, hogy a nyilvánosságra került tervezet maga a rögvalóság, de részleteiben már a tiszás „szakértők”, miniszter-jelöltek és képviselő-jelöltek már mindezt elmondták.

Az egyik tiszás jelöltről kiderült, hogy egy letört sörösüveggel megvágta egy ember arcát és nyakát. Ez gyilkossági kísérlet.

Újabb hangfelvételek kerültek elő. Annyira undorítóak, hogy okádhatnékja van tőle minden normális embernek. Van ott minden, a „dugószobáktól” kezdve drogon át a s…ggbedugásig. A főszereplő: Magyar Péter, a kényszeresen hazudozó pszichopata, aki az új felvételek szerint mindenkit meg akar dugni, fiú, lány, egyre megy, és aki úgy beszél a nőkről – és bárki másról – mint megdugandó rongybabákról, és nagyon felidegesíti, ha nem állnak azonnal rendelkezésére.

Ez most éppen miniszterelnök akar lenni.

Mindeközben Magyarország külföldi titkosszolgálatok felvonulási terepe lett, úgy járnak ki-be, mint patkány a spájzba. A beszervezett tiszás informatikus kölök meg bemegy a 444-hez, és kijelenti, tudatosan megvezette a magyar titkosszolgálatokat. A libsi pöcesajtó meg úgy védi, mint hiénák a dögöt.

Úgy védenek ezek mindent.

Közben tiszás ordibáló idegbetegek és feleslegesek ilyeneket üzennek egy körülbelül negyvenkilós újságíró hölgynek:

 „Én kettétörtem volna a gerincedet te rákos k…rva!! Még te akartál rendőrt hívni, te rákos koporsó?!?” 

 „Őszintén, szívből kívánom, hogy a gyerekeidet a szemed láttára gyilkolják meg és etessenek meg vele, te hazug, színészkedő tenyérbemászó, idegesítő jellemtelen gerinctelen féreg.”

Az első üzenet küldője meg is támadta nevezett hölgyet az utcán. Megvan a pofája, neve, címe, mindene. Amúgy a pofája alapján egy páviánorgiáról szakadt le véletlenül, és utána kint felejtették a tűző napon.

Ezek akarnak most „rendszert váltani”.

Amúgy következménye nincs semminek, ennek sincs. Az utcákon, tereken, Orbán Viktor országjárása közben ordibáló idegbetegek és feleslegesek egyike, egy tőről metszett Z generációs idióta ezt mondja: – Minden jobb annál, ami most van. Ennél az anarchia is jobb.

Ha csak úgy nem…

Jó lenne ezeket eltakarítani valami lakatlan szigetre, ahol csinálhatnának anarchiát kedvükre, és a messiásuk ünnepélyes szeánszok közepette s…ggbe d…gná őket.

És jó lenne, ha ott lenne ezekkel a libsi pöcesajtójuk is, hogy tudósítson minderről, írjanak szebbnél szebb cikkeket a „csodáról”.

Addig mi idehaza építjük tovább a hazánkat.

Áll az alku?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

