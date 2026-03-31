Napok hordaléka

Bocsánat a plágiumért, de nem tudtam jobb címet kitalálni, mint annak idején Déry Tibor a cikkei gyűjteményéhez. Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

Kiderült, hogy az ellenzék vezetői le akarnak válni az olcsó orosz energiáról. Érdemes megnézni, hogy az idióta németeknek milyen jól sikerült ez a mutatvány. Továbbá mindjárt ezzel párhuzamosan különadót vetnének ki, az energia ára az egekbe emelkedne, és az egészet ráfognák Trumpra és Orbánra. A Molt eladnák, visszahívnák a multikat – elsőként nyilván a Shellt, mert a shellvtárs viszi a gazdasági prímet –, privatizálnák az MVM-et, vagyis megtennék mindazt, amit az elmúlt 16 évben sikerült visszacsinálni, és csattogtatnák a bokájukat Brüsszel és a brüsszeliták előtt, mindezeken felül a háború és az Ukrajnának szánt milliárdok dolgában is.

Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra a tervezetet. Csercsa Balázs a Tisza egyik szakpolitikusa volt. Elmondása szerint az anyagot egy jelenlegi Tisza párti jelölt adta oda neki. Magyar Péter azt hazudja, hogy mindez hazugság. Magyar Péter mindig hazudik, innen is tudható, hogy a nyilvánosságra került tervezet maga a rögvalóság, de részleteiben már a tiszás „szakértők”, miniszter-jelöltek és képviselő-jelöltek már mindezt elmondták.

Az egyik tiszás jelöltről kiderült, hogy egy letört sörösüveggel megvágta egy ember arcát és nyakát. Ez gyilkossági kísérlet.

Újabb hangfelvételek kerültek elő. Annyira undorítóak, hogy okádhatnékja van tőle minden normális embernek. Van ott minden, a „dugószobáktól” kezdve drogon át a s…ggbedugásig. A főszereplő: Magyar Péter, a kényszeresen hazudozó pszichopata, aki az új felvételek szerint mindenkit meg akar dugni, fiú, lány, egyre megy, és aki úgy beszél a nőkről – és bárki másról – mint megdugandó rongybabákról, és nagyon felidegesíti, ha nem állnak azonnal rendelkezésére.

Ez most éppen miniszterelnök akar lenni.

Mindeközben Magyarország külföldi titkosszolgálatok felvonulási terepe lett, úgy járnak ki-be, mint patkány a spájzba. A beszervezett tiszás informatikus kölök meg bemegy a 444-hez, és kijelenti, tudatosan megvezette a magyar titkosszolgálatokat. A libsi pöcesajtó meg úgy védi, mint hiénák a dögöt.