Márki-Zay Péter még a baloldalon belül is csak sokadrangú

Vezető politikusok harca

A képek forrása: Mandiner

Rendkívül szoros meccs alakult ki a baloldali és a jobboldali vezető politikusok között, a verseny egy hajszálon múlott, végül a baloldal nyert.

A vezető politikusok versenyében Márki-Zay Péter visszaesése látványos volt, mostanra már két korábbi baloldali miniszterelnök-jelölt is előzi: Mesterházy Attila és Karácsony Gergely.

Érdekesség, hogy a jobboldalon ezúttal nem Orbán Viktor, hanem Szijjártó Péter külügyminiszter végzett az élen.

Karácsony vs. Márki-Zay Péter

A Mandiner szerint Márki-Zay Péterrel kapcsolatban a baloldali elemzők és médiumok is azt a várakozást építették, hogy képes lesz a jobboldaliakat is integrálni az ellenzéki összefogásba. A baloldal miniszterelnök-jelöltje a migráció és rezsicsökkentés témájában indított frontális támadást a Fidesz ellen. Az interakciószámokból világosan kiderült: Márki-Zay kampánya nemhogy a jobboldali szavazókat nem vonzotta be, de egészen látványos, lefelé tartó spirálba lökte őt, így még a baloldali háziversenyben is visszaesett. A november eleje óta tartó trendből az rajzolódik ki, hogy Márki-Zay Péter eddigi nyilatkozatai egyáltalán nem lendítették előre a baloldali összefogást.

Talán pont ezeket az adatokat elemezve vehette észre Márki-Zay sebezhetőségét a techmilliárdos Gattyán György is, aki vélhetően nem véletlenül éppen most lengette be elindulását a 2022-es parlamenti választáson.

A hivatalos oldalak harca

A hivatalos oldalak esetében ugyanaz volt most is a felállás, mint november első felében: magabiztos jobboldali előny látható. A pártok oldalai hozták a szokásos teljesítményüket, az egyetlen változást a Magyarország Kormánya Facebook-oldal eredményezte, amely a koronavírus-helyzettel kapcsolatos gyors tájékoztatásnak köszönhetően minden kategóriát egybevéve is a vizsgált időszak legsikeresebb Facebook-oldala volt. A kormány kiugró interakciószámai jól mutatják, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzetben mekkora elérése lehet a közszolgálati üzeneteknek – olvasható a Mandiner cikkében.

Véleményvezérek

Egyértelmű jobboldali győzelemmel zárult a véleményvezérek csatája, a fiatal jobboldali influenszerek alaposan helybenhagyták a Gyurcsány-érdekkör által dominált baloldali élmezőnyt.

Egyelőre úgy néz ki, hogy a jobboldal Megafonra alapozott stratégiája üzembiztosan szállítja a remélt eredményeket, de egyre többeket aggaszt a tiltás, a letekerés vagy a shadowbannolás veszélye.

Jó példa erre Rákay Philip esete is. Miután a Megafon vezető személyiségére lecsapott a Facebook cenzorgépezete, a patrióta véleményvezér új oldallal tért vissza november 17-én. A módszer bevált: a jobboldali közönség néhány nap alatt az élmezőnybe repítette Rákayt. Ugyanez történt néhány hete Bohár Dániellel is, aki tiltás miatt indított új oldalt. Az eset tanulsága az lehet, hogy a jobboldalnak be kell áraznia a korlátozásokat, tiltásokat. Sok hasonló eset fordulhat elő a választásokig, de az ismert szereplők új oldalait egyből megtalálja és jutalmazza a közösség – zárja sorait a Mandiner.

Az eredeti cikket ITT érheti el.

Borítókép: LikeFight (Fotó: Mandiner)