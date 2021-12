„A baloldal nyíltan az LMBTQ-aktivisták oldalára állt”

– A baloldali politikus bejelentkezésében hosszasan mentegeti Brüsszelt, és éles szavakkal támadja a népszavazást, az egész gyermekvédelem kérdéskörét pedig álproblémának tartja.

Láttuk már ezt, a baloldal pontosan ugyanezt csinálta a bevándorlási válság idején; tagadták a szemmel látható tényeket, és közben álproblémáról beszéltek

– reagált mai videójában Ujhelyi István (MSZP) reggeli sajtótájékoztatójára Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője.

A kereszténydemokrata politikus szerint azzal, hogy Ujhelyi hülyeségnek nevezte a gyermekvédelmi népszavazást, a baloldal nyíltan Brüsszel és az LMBTQ-aktivisták oldalára állt. Nacsa Lőrinc emlékeztetett arra, hogy a kiállással

a baloldal a hazánk ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárást is támogatja.

– Sem a magyar baloldal, sem Brüsszel nem akarja, hogy a magyar emberek dönthessenek saját családjuk és gyermekeik jövőjéről. Ezzel szemben a Fidesz–KDNP szerint a gyermekvédelmi népszavazás a magyar családok jövőjéről szól, és erről csak a magyar emberek dönthetnek – fejtette ki Nacsa Lőrinc. A kormánypárti politikus mindenkit arra kért, hogy majd vegyen részt a tavasszal esedékes népszavazáson, és ezzel is védje meg a gyermekeit.

A gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülők joga

– fűzte hozzá Nacsa.

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő ma reggel Brüsszelből, az Európai Parlament épületéből jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahol többek között arról beszélt, hogy teljes képtelenség az, amit a Fidesz állít, miszerint a gyermekvédelmi törvény miatt tartják vissza a hazánknak járó EU-s forrásokat.

Ujhelyi István szerint a kormány népszavazási kezdeményezésének semmi köze nincs a valósághoz, mégis „sokan elhiszik ezt a hülyeséget”.

Az MSZP-s politikus azt állítja, hogy Magyarországot nem a gyermekvédelmi törvény miatt zsarolják, erről pedig korábban ő maga is megkérdezte a Európai Bizottság (EB) elnökét. Állítását most Ursula von der Leyennek eljuttatott válaszával igyekezett alátámasztani, melyben az EB-elnök azt írta, a két dolognak nincs köze egymáshoz. Ujhelyi István szerint az EB magyar tagjának kellene az esettel kapcsolatban magyarázatot adnia, emiatt Várhelyi Olivér biztost is felkereste.

Emlékezetes, hogy nagy nyilvánosság előtt, amikor az Európai Parlament (ennek a tagja Ujhelyi is) hazánk ellen határozatot fogadott el, melynek célja a gyermekvédelmi törvény visszavonása,

Ursula von der Leyen bizottsági elnök is arról beszélt, hogy a bizottság mindent megtesz azért, hogy a magyar kormány módosítsa a gyermekek védelmében hozott törvényét.