Böjte Csaba: Isten önmagával ajándékoz meg bennünket

A ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója elmondta: ilyenkor elmegyünk szent gyónást végezni, kiengesztelődünk egymással, bocsánatot kérünk, megbocsátunk mi magunk is.

Nem elég, ha csak tiszta a lakás, hanem fel is kell díszíteni jó cselekedetekkel.

Böjte Csaba a Híradó.hu-nak arról beszélt, karácsonykor próbál mindenki angyal lenni férje, felesége, gyermekei és szülei számára. Mint mondta, ő azt gondolja, hogy ezek olyan gyakorlatok, amelyek fénnyel és örömmel töltik el a szívünket. A sízést sem elég nézni a televízióban, nekünk magunknak kell lécet kötnünk, felmennünk a hegy tetejére és onnan lecsúsznunk, mert másképp nem lesz meg az élmény – élt a hasonlattal Böjte Csaba.

Az atya mindenkit arra biztat, hogy ne csak teoretikusan, elméletileg készüljön karácsonyra, hanem álljon neki a nagytakarításnak. – Kivel vagyok haragban? Ki sodródott el mellőlem? – írok neki egy köszöntőlevelet, felhívom telefonon, meghívom egy pohár borra, kávéra, beszélgetek vele, kiengesztelődőm. Újratervezzük a kapcsolatunkat, barátságainkat, és fontos az is, hogy közösen valami jót tegyünk – fogalmazott.

– A gyerekeket sokszor elviszem az állomásra a hajléktalanokhoz, jót tenni, és azt szoktam mondani, hogy szeretnélek megajándékozni titeket az örömszerzés örömével. Ez egy nagy ajándék, sokkal nagyobb, mintha csak anyagi dolgokat ajándékozunk a gyermekünknek – hívta fel a figyelmet a szerzetes.

Arról, hogy mi lehet az a karácsony üzenete a ma emberének Böjte Csaba kifejtette: főleg most, a pandémiás időkben falakat talál az ember, feladatokat, amiket nem tud megoldani, egyedül leküzdeni. Nehézségeink vannak mindannyiunknak, és ilyenkor Istenhez kiáltunk, „Urunk Jézus, segíts bennünket!”.

– Hiszem azt, hogy Isten segít. Kétezer évvel ezelőtt hogy segített? Egy kisgyermek formájában közénk jött. Én úgy gondolom, hogy ma is úgy szeretne segíteni az Isten, hogy megajándékoz önmagával bennünket. A Szentírás olvasása által szól hozzánk, és akár a templomba menés által is találkozhatunk vele, az imádság csendjében is biztosan segít újragondolni, újratervezni életünket – nyilatkozta a ferences rendi szerzetes.Hozzátette: ne essünk kétségbe, ne mondjuk azt, hogy mi kicsik vagyunk, velünk nem törődik az Isten! Ő biztos szeret, ha megnyitjuk neki a szívünket, akkor belép oda.

Borítókép: Böjte Csaba ferences rendi szerzetes (MTI/Biró István)