Csaknem másfélszeresére nő a háziorvosi praxisok támogatása

Jövő évben is jelentősen emelkedik a háziorvosi és fogorvosi praxisok bértámogatása – derült ki a lapunk számára eljuttatott Emmi-közleményből. A szaktárca az egészségügyi szektorban történő bérnövekedések kapcsán rámutatott:

míg 2010-ben a háziorvosi praxis átlagos havi bevétele 867 ezer forint volt, az idei évben pedig már a háziorvosi, szakdolgozói bértámogatást követően a háziorvosi praxis átlagos havi bevétele 2,626 millió forint körül alakul.

Ugyanakkor – folytatták – az egészségügyi béremelés kiterjedt a háziorvosokra is, 2022. január elsejétől pedig a háziorvosi és fogorvosi praxisokban a szakdolgozók bére is emelkedik. A beszámolóban jelezték azt is, hogy a finanszírozási rendeletben szereplő orvosi bértámogatás teljes összege akkor illeti meg az érintett háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókat, ha az orvost heti 40 órában foglalkoztatják és a növekedés mértéke attól is függ, hogy a doktor szorosabb vagy lazább praxisközösséget vállal.

A bérek emelkedése a praxisközösségek kategóriáiban 2020-hoz képest meghaladja a negyven százalékot, és ezenfelül a bért terhelő közterhek is csökkennek.

Hangsúlyozták,

a kormány a 2021-es évhez képest a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátásra több mint 75 százalékkal, a fogászati ellátásra pedig több mint 93 százalékkal magasabb összeget kíván fordítani 2022-ben.

Az Emmi közleményében arra is kitért, hogy a Magyar falu program keretében az ötezer lélekszám alatti településeken 2019 és 2021 között 541 orvosi rendelő újult meg, több mint 12 milliárd forint értékben. Orvosi eszközök fejlesztésére 1708 nyertes pályázatot támogatott a program négymilliárd forint értékben. Így a Magyar falu program keretében

összesen 16,1 milliárd forint értékben újultak meg a magyar vidék háziorvosi rendelői, hatmilliárd forint értékben pedig orvosi szolgálati lakások épültek

– részletezték.

Változik az orvosok és a szakdolgozók ügyeleti díjazása. Átlátható és országosan egységes rendszert teremt az orvosok és szakdolgozók új ügyeleti díjazása és műszakpótléka – hangsúlyozta az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő). A tájékoztatás szerint 2022-ben – a béremelés második ütemével együtt – az orvosok ügyeleti alapdíjának mértéke óránként bruttó hatezer forintra módosul, erre ráépül a kiegészítő ügyeleti díj, amelynek mértékét az intézményi és szakterületi besorolás határozza meg. Ennek függvényében az ügyeleti feladatot ellátó orvosok a hatezer forintos alapdíjon túl az ügyeleti feladatok progresszivitási szintjeire és szakmai különbözőségére tekintettel tizenöt, harminc vagy akár negyvenöt százalékkal magasabb kiegészítő juttatásban részesülhetnek, a díjtétel tehát igazodik az ügyeleti terhelés mértékéhez – húzták alá. Emellett a rezidensek ügyeleti díját az ügyeleti díj hetven százalékában állapították meg, ezen túlmenően pedig a heti pihenőnapon és az ünnepnapokon végzett ügyelet díja húsz százalékkal emelkedik.

Borítókép: Ferkó Attila háziorvos influenza elleni védőoltást ad be páciensének Salgótarjánban (Fotó: MTI/Komka Péter)