Ezért is kell véleményt mondani a gyermekvédelmi népszavazáson

Riccardo Simonetti szerint ha abból indulunk ki, hogy Jézus sem volt fehér, akkor akár azt is hihetjük, hogy Szűz Máriának szakálla volt.

– Ez nem más, mint a Szent Család és a vallás meggyalázása – reagált az esetre Vejkey Imre. A frakcióvezető-helyettes szerint tényleg eszeveszetten tobzódik a genderőrület a szebb időket látott Nyugat-Európában. – Ez a politikai korrektség által diktált véleményterror, továbbá minden zsigeri elutasítása, ami a szépet, a jót, a hagyományt és a földöntúli értékeket képviselné a kontinensen – fejtette ki véleményét Vejkey Imre a Magyar Nemzetnek. – Hol vannak már itt az európai kultúra keresztény–zsidó gyökerei vagy az Európai Unió alapító atyáinak kereszténydemokrata világlátása? – tette fel a költői kérdéseket a KDNP-s politikus. A gyermekvédelmi népszavazásról szóló előterjesztést is jegyző képviselő szerint több millió ember hitének alapjait próbálja megingatni az a fajta felfogás, amit most az LMBTQ-nagykövet is bemutatott.

Milyen világban élünk? Kérdezem én, hova tűnnek az emberi normák, a valós keresztény értékek?

– folytatta a kereszténydemokrata honatya, aki ízléstelennek és szánnivalónak tartja Riccardo Simonetti megnyilvánulását és az agymosott propagandát, amit az LMBTQ-hálózat folytat. Vejkey Imre úgy véli, hogy az embereket nem elbizonytalanítani, hanem megerősíteni kellene Istenbe vetett hitükben.

Az LMBTQ-aktivisták által terjesztett propaganda az utóbbi években Európa egyik központi politikai vitájának tárgyává vált. A napokban az Európai Bizottság egy olyan iránymutatást akart elfogadni, ami az uniós intézményekben megtiltotta volna a hölgyeim és uraim köszöntést, az európai polgárok kifejezést és a karácsony mint ünnepi fogalom használatát. A „befogadó” iránymutatást végül visszavonták, miután olasz politikusok kiszivárogtatták azt a médiának. Brüsszel egyébként lassacskán fél éve Magyarországnak járó forrásokat is visszatart azért, mert Orbán Viktor kormánya kiáll az LMBTQ-lobbi ellen és a gyermekek védelme mellett.

