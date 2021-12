Az új übermensch: a homo gendericus

A neoliberálisan „toleráns” Európa készül a karácsonyra. Először jött a férfival csókolózó norvég mikulásos reklám – hadd tanulják meg a gyerekek egy életre, mi a trendi. Majd Brüsszel kiadott egy újbeszél-szótárat, amelyben többek között betiltotta a karácsony és a Mária szó használatát, utóbbi helyett a Malikát javasolva. A botrány nyomán „egyelőre” visszavonták az előterjesztést. Ám az „egyelőre” csupán annyit jelent: hamarosan egy még durvább tilalmi jegyzék érkezik.

Most pedig itt a legújabb ünnepi „ajándék”: az Európai Parlament devianciaügyi nagykövete, a magát nőnek képzelő Riccardo Simonetti szakállas Szűz Máriaként pózol valami LMBTQ-magazin címlapján, kezében a kisded Jézussal.

Szakállas Szűz Mária... Nesztek, itt van: boldog télünnepet, keresztények!

LMBTQ-nagykövet? Bezzeg az őshonos nemzeti kisebbségeknek („csupán” 50, azaz ötven milliónyian vannak) nemhogy nagykövetük nincs Brüsszelben, de a létezésükről sem óhajtanak tudomást venni. Nekik kuss van. Ők nem számítanak. A „genderfluidok” meg a pár ezer, magát nőnek képzelő férfi (és fordítva) – ők viszont lényegesek. Körülöttük forog a világ. Értük lobog minden focimeccsen a szivárványos rongy, értük szivárványos minden multi emblémája, miattuk festik színesre a zebrákat. Ők az új übermensch: homo sovieticus helyett homo gendericus...

Európa haldoklik. Mi, európai keresztények, akik ezt az egykoron csodálatos civilizációt létrehoztuk, a hamis tolerancia mákonyában elfeledtük megvédeni önmagukat. S így fogyásunk, bukásunk törvényszerű. Szelídek vagyunk, mint a galambok, de már nem vagyunk okosak, mint a kígyók. Csak hátrálunk, s minden talpalatnyi földet átadunk a Jóisten művét kigúnyoló, minden jót, szépet és értékest megbecstelenítő sátánistáknak: a neoliberálisoknak.

Amúgy javasolnám ennek a Riccardo Simonetti nevezetű embernek, hogy ha már ilyen irtó viccesnek és bátornak érzi magát, pózoljon Mohamed prófétaként is, lehetőleg egy mecset előtt. Vigyorogjon hülyén, gúnyolódjon! Biztosíthatom: hamar megszabadul a kínjaitól. Mi meg tőle. És csatlakozhatna hozzá a többi retardált brüsszelita is, aki szerint jópofaság a keresztény jelképeket meggyalázni, a hívőket kigúnyolni, ezeréves ünnepeinket beszennyezni, a perverz őrületet piedesztálra emelni! És azok is, akik szerint a magyar gyermekvédelmi törvény „gyalázat”. Nem fognak hiányozni. Sőt!

Borítókép: Riccardo Simonetti Szűz Máriaként (Fotó: Facebook)

