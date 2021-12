Brüsszel eltörölné a karácsonyt és Szűz Máriát

Veszettül dolgozik az Európai Bizottság. De leginkább csak veszettül. Ezt onnan látni, hogy többségüknek habzik a szája. Legfrissebb „találmányuk”, hogy ezentúl nem szabad használni olyan keresztény kifejezéseket, mint például a karácsony. Karácsonyi szünet helyett ezentúl azt kell mondanunk: téli szünet. Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós (nép)biztos tervezete szerint Jézus anyjának, Szűz Máriának a nevét sem szabad többé a szánkra vennünk, helyette mondjunk inkább Malikát.

Szűz Mária helyett Malika...

Dalli népbiztos betiltaná az olyan rendezvényeket, amelyeken kizárólag azonos nemű emberek vennének részt. Ha pedig szeretnénk hozzájuk szólni, nem használhatjuk a hölgyek és urak kifejezést, helyette kollégákat kell mondani. Tilos továbbá a férfiakat kizárólag aktív, a nőket pedig passzív szerepkörben feltüntetni, emberek helyett az emberiség kifejezés használatát javasolja, és tiltja például „a Mars-bolygó gyarmatosítása” kifejezést is. És a többi.

Röviden így néz ki Dalli népbiztos asszony (vagy kolléga) előterjesztése. Nem kell a karácsony és Szűz Mária, helyette jó lesz a téli szünet és a Malika.

Természetesen lehet rajta viccelődni, nevetgélni. Noha nincs mit. Egy hajdan virágzó civilizáció bukását, teljes szellemi leépülését látjuk. Caligula lovát épp most nevezik ki konzulnak. Csakhogy Caligula után még csaknem négyszázötven évig létezett a Nyugat-Római Birodalom. Az Európai Unió nevű szellemi pusztulatnak szerintem nincs hátra ötven sem.

Ne legyen karácsony és Szűz Mária...

Hogy gyalázták Orbán Viktort, mikor tíz éve Brüsszelt Moszkvához hasonlította. Pedig a tünetek a kommunistáknál is ugyanezek voltak: Mikulás helyett télapó, karácsony helyett télünnep. A földi paradicsomot hirdető szörnyideológiáknak mindig útban volt a kereszténység, a papság, mindig ki akarták őket irtani. Ami nem sikerült Sztálinéknak, azt most Brüsszel befejezi. A szervezett népvándoroltatás, az invázió is ezt szolgálja.

Leírtuk, elmondtuk már százszor: ezek a Dallik, Junckerek, Timmermansok, Verhofstadtok, Sargentinik dühöngő elmebetegek. El-me-be-te-gek. Már csak annyi lenne a dolgunk, hogy rájuk adjuk a kényszerzubbonyt. Ám attól tartok, elkéstünk. Bolondból már több van, mint ápolóból. Egy megoldás maradt: kívülről rájuk kell zárni a diliházat.

