Ismét nélkülözőkön segít a Mészáros-csoport és a Magyar Vöröskereszt

A tavalyi évhez hasonlóan idén is tízezer élelmiszercsomagot adományoz rászorulóknak a Mészáros-csoport a karácsonyi időszakban. Az ötvenmillió forint összértékű csomagokat a cégcsoporthoz tartozó élelmiszeripari vállalatok termékeiből állították össze, és a Magyar Vöröskereszt juttatja el a nélkülöző családoknak és az egyedülálló idős embereknek. A csomagokban az alapvető élelmiszereken túl olyan termékek is helyet kaptak, amelyek ritkábban kerülhetnek a szegénységben élők asztalára. A többi között pulykahús, friss tojás, méz, karácsonyi keksz és csokoládé is részét képezi az adománynak. A Magyar Vöröskereszt országszerte a megyei szervezetein keresztül, még karácsony előtt eljuttatja a csomagokat az érintettekhez.