Radikális megszorítások jöhetnek a miskolci tömegközlekedésben

– A miskolci Fidesz-KDNP frakció egy olyan buszmegállóból indul a közgyűlésre, ami a baloldali városvezetés szakmai csődjének szimbóluma – erről beszélt csütörtök reggel sajtótájékoztatón a képviselőcsoport szóvivője. A politikus kiemelte: nemcsak azért van ez így, mert az utóbbi két évben rendkívül balesetveszélyessé vált a belváros legforgalmasabb megállója, hanem azért is, mert amíg a szintén baloldali vezetésű Egerben, az ugyancsak ellenzéki polgármester ingyenessé teszi a tömegközlekedést, addig a miskolci baloldal január 1-jétől újabb 42 ezer kilométert von el a miskolciaktól, ugyanis jövőre ennyivel kevesebbet fognak futni a buszok és villamosok. Nagyjából annyi kilométerről van szó, mint amennyi az Egyenlítő hossza, ennyivel csökkentik tovább a már most is siralmas és káoszos tömegközlekedés színvonalát.

– A miskolci baloldalt lebuktatta az egri példa, ismét kiderült, hogy nem a pénz hiányzik, hanem munka és a szakértelem. Ha ezt kibontjuk, akkor a buszok 27 ezer kilométerrel, a villamosok pedig 15 ezer kilométerrel mennek majd kevesebbet, mint az előző években. Ez olvasható ki a mai költségvetési előterjesztésből – mutatott rá Hollósy András.

A szóvivő hangsúlyozta: a miskolci Fidesz-KDNP frakciója nem támogatja a megszorítást. – Mi két éve hónapról-hónapra, hétről-hétre elmondjuk: a baloldal tönkretette a tömegközlekedést Miskolcon. Bevezette az óránkénti buszjáratokat, bevezette az ország legdrágább vonaljegyét ötszáz forintért, országos közröhej tárgya lett, hogy ajándékjegyekkel jutalmazzák a bliccelőket. A tények magukért beszélnek: 2019-ben időben mentek a buszok-és villamosok, most pedig néha csak óránként. A Fidesz-KDNP támogatja a miskolciakat, a baloldal pedig ismét megszorít – emelte ki a szóvivő.

Szavai szerint Magyarországnak és Miskolcnak előre kell mennie, ezért követeljük, hogy állítsák helyre a miskolci tömegközlekedés színvonalát, politikusok helyett tegyenek végre szakembereket a zsírosan fizető felügyelőbizottsági helyekre!

– Sokmilliós megbízásokkal pedig ne budapesti cégekkel vizsgáltassák felül a menetrendet, hanem kérdezzék meg a miskolciakat, mert ők tudják a legjobban, hogy mire van leginkább szükségük: tervezhető, kiszámítható és biztonságos városi tömegközlekedésre! – fogalmazott Hollósy András.

Borítókép: Közgyűlésre indul a Fidesz-KDNP frakció (Forrás: Fidesz Miskolc)