Tarlós cáfolja a főpolgármestert

– Mocsárosdűlő beépítésére 2010 és 2019 között, sem előterjesztés, sem határozat nem született. A III. kerületnek a törvény alapján kötelező volt szabályozási tervet készíteni, erről egyeztetett Óbuda – amely szintén ellenezte a beépítést – a főpolgármesterségem alatt a terület tulajdonosával, a fővárossal – nyilatkozta Tarlós István a Magyar Nemzetnek, arra reagálva, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán azt írta, hogy a Mocsárosdűlőt az előző fővárosi vezetés alatt akarták be építeni, amit ők megakadályoztak.

Tarlós István felhívta a figyelmet, hogy Karácsony Gergely maga is elismerte, hogy a terület harminc százalékát meghagyták beépíthetőnek, és Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője a most nyilvánosságra került felvételen éppen az erre a részre szánt fejlesztésekről tárgyalt ügyfeleivel. – Ezzel szemben a korábbi városvezetés egyetlen négyzetmétert sem tervezett beépíteni, arról nem is tárgyalt befektetőkkel, miközben erre kilenc év alatt rengeteg ideje és lehetősége lett volna. Ehhez képest Karácsony úgy tesz mintha a terület 70 százalékát megvédené, miközben korábban nem volt szó semmilyen beruházásról, egyben összemossa a fogalmakat, mint ha a szabályozási terv készítésének törvényi kötelezettsége beépítési szándékot jelentene – szögezte le Tarlós István.

A volt főpolgármester hozzátette: Mocsárosdűlő területe 1990 előtt tartalék területként szerepelt, Demszky Gábor főpolgármestersége idején volt elképzelés a beépítésére, de akkor sem született döntés. – A közműveket több mint egy kilométer távolságból, a Szentendrei úttól kellett volna kivinni Mocsárosdűlőre, illetve két felüljárót is kellett volna építeni, ami annyira megdrágította volna a beruházást, hogy bele sem fogtak – mondta Tarlós István.

„A Mocsárosdűlőt nem beépítjük, hanem megvédtük a beépítéstől” – magyarázkodott a Facebookon Karácsony Gergely arra a péntek reggel nyilvánosságra hozott hangfelvételre reagálva, amelyen azt hallani, hogy Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője arról beszél, hogy a védett területen több százezer négyzetméternyi ingatlan épülhetne, az építési szabályzatot pedig a befektetők érdekeihez igazítanák. A területet akkor is beépítenék, ha ez helyi ellenállásba ütközne.

Mint ismert, fővárosi ingatlanok eladása körüli botrányt még az Index robbantotta ki, amikor november 4-én arról írt, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat dobra akarja verni a budapesti Városházát. A portál másnap bemutatott egy szerződést is, amely egy megbízás volt a Városháza értékesítésére Berki Zsolt cége és egy ismert ingatlanos vállalkozás, a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft. között.

Ezt követően számos hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyek azt támasztották alá, hogy a fővárosi önkormányzat részéről volt szándék a Városháza értékesítésére. A hanganyagokban többször előkerült az üzletek után járó „jutalék”, amely egyértelműen egy korrupciós mechanizmusra utal. A csúszópénz mértéke tíz százalék volt, de lehetett alkudni belőle. A pénzből a felvételek szerint Berki Zsolt és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes bizonyosan részesült, Tordai Csaba, a főpolgármester jogi főtanácsadója „nem pénzezik”.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Kovács Tamás)